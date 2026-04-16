¿Qué pasa si Cepeda pierde?

En medio de las dudas que se han venido sembrando sobre un posible fraude, en Colombia tenemos que prepararnos para jornadas difíciles como por ejemplo la toma del Capitolio Nacional a lo Trump o algo de similar gravedad

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La exfiscal general Viviane Morales, abogada de prestigio y respetabilidad indiscutibles, dejó una opinión de la mayor gravedad en su columna del periódico El Tiempo. Veamos: “Cuando un presidente siembra dudas sin pruebas y con afirmaciones mentirosas como las de un incumplimiento a la inexistente orden del Consejo de Estado a la Registraduría para comprar un software de escrutinios o la de un supuesto fraude en las elecciones al Congreso del 2022, no está ejerciendo su libertad de expresión; está erosionando el cimiento mismo de la legitimidad institucional”.

“Ya el Tribunal [Administrativo de Cundinamarca] fue claro: las afirmaciones del mandatario carecen de sustento sólido y razonable y se basan en interpretaciones erradas de decisiones judiciales. El presidente ha insinuado que podría incumplir el fallo invocando una supuesta objeción de conciencia”. A lo cual la exfiscal le replicó que dicho argumento resulta jurídicamente insostenible. “La objeción de conciencia no es un mecanismo general para sustraerse del cumplimiento de decisiones judiciales ni de obligaciones constitucionales (…), pretender lo contrario equivale a abrir la puerta a una peligrosa relativización del orden jurídico”. Para la exfiscal Morales, el presidente no va a acatar la sentencia por razones de conciencia, porque él está participando activamente en el proceso electoral –como jefe de debate de Iván Cepeda, digo yo- y necesita insistir en el relato de fraude anticipado para enfrentar la derrota que ve venir. Necesita deslegitimar el sistema electoral y mandar un mensaje a sus bases.

Yo no sé si el candidato del presidente va a perder, lo que sí sé es que quiere tener una póliza de seguro “por siaca”. Si el candidato Cepeda pierde en segunda vuelta, los seguidores del presidente arman “la grande”, y eso incluye a los que han conseguido aplazamientos de órdenes de captura que se mantienen en libertad. Como lo recuerda la abogada Morales, fue lo que se intentó en Brasil. “El Tribunal de Brasil señaló el carácter organizado y sistemático de la desinformación, planeada y ejecutada por grupos organizados, como las milicias digitales, lo que se reforzó con el uso contumaz de la propia estructura del Estado para programar mentiras. Esta mentira deliberada se usaría como un mecanismo de corrosión de la confianza pública, desmovilización social y de preparación psicológica para la violencia, funcionando como el ‘pegamento ideológico’ de la organización criminal”.

Si, a todo eso, le sumamos las amenazas a los candidatos presidenciales, que llevaron al Departamento de Estado en Washington a exigirle al Gobierno de Colombia que se ponga las pilas con la seguridad, en un comunicado en el que dicen que están trabajando con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la seguridad, por tanto -digo yo- tenemos que prepararnos para jornadas difíciles como por ejemplo la toma del Capitolio Nacional a lo Trump o algo de similar gravedad. El mantenimiento de conversaciones con grupos criminales que mantienen la alteración del orden público en varias zonas del país, en particular el Cauca y el Catatumbo, dejan preocupaciones mayores.