Belén López, secretaria general de CC OO de Cataluña: “Esta guerra no la volveremos a pagar”

A un año de las elecciones sindicales en los centros de trabajo catalanes -previstas para el 2027-, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha dado inicio a su campaña en un acto bajo el nombre “Salarios, techo y derechos”. En un pabellón lleno con unos 2.000 delegados, el sindicato busca “coger fuerza para afrontar las elecciones sindicales” y “seguir siendo el primer sindicato en Cataluña”, tal como ha afirmado Belén López, secretaria general de CCOO de Cataluña.

“Queremos lanzar mensajes claros a las patronales, los partidos y a la Generalitat de Cataluña”, ha seguido López. Tal como avisaba el título de la conferencia, las reclamaciones de la delegada han ido dirigidas a la petición de un aumento de los salarios. “Pedimos a las patronales que se sienten a negociar los convenios, que tienen que suponer un aumento salarial ante la perdida del poder adquisitivo”. Un argumento que ha reforzado Unai Sordo, secretario general de la Confederación de CCOO, quien ha añadido que España vive una “paradoja”, donde nunca había habido tanta gente trabajando, pero los salarios están “estancados” y no dan “para hacer frente a los costes de la vida”. Una situación que relacionan con la guerra en Oriente Medio, pero de la que también avisan a las empresas y a la Generalitat: “Reclamamos a la Generalitat que haga un observatorio para monitorizar los incrementos de los precios”. De esta manera se podrá saber el motivo de esta subida, ha afirmado López. “Esta guerra no la volveremos a pagar”.

Esta no ha sido la única reclamación. Sordo ha pedido que en el convenio colectivo haya un aumento de los salarios de entre un 4 y un 7%. “Ante la fragmentación por la privatización toca lanzar una gran ofensiva”. El secretario general ha añadido que las reducciones fiscales “benefician a las capas altas”, y que hacen falta “medidas microscópicas”. Es por eso que desde CC OO proponen un impuesto negativo sobre la renta que “traslade” a las familias hasta 300 euros para “que les permitan hacer frente a los costes”. Sordo también ha advertido que detrás de esta privatización, “hay una apuesta política”.

Ambos han criticado la crisis de la vivienda, y han recordado que en el último año ha habido una subida del precio de un 12%. “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”, ha clamado Sordo, haciendo referencia a la especulación de la vivienda y los pisos turísticos. También ha sido preguntado por la regulación extraordinaria de los inmigrantes, aprobada hace dos días: “Es una magnífica noticia”. Sordo ha asegurado que esta regulación permitirá “reducir la vulnerabilidad de vecinas y vecinos que están trabajando” y que es un “hito muy importante”. Sordo ha querido aclarar que la huelga indefinida en los servicios de extranjería que convocaron hace un par de días “no afectará a la regularización”, y ha hecho una llamada a “desmentir los bulos de las redes sociales”.

En la asamblea de CC OO han participado también la secretaria general de la CGIL de Lombardia, Valentina Cappeletti; el dirigente de la CGT de Occitania, Serge Ragazzacci; y una delegación del Partido de los Trabajadores del Brasil, quienes han puesto en valor el trabajo de los sindicatos ante el aumento de la extrema derecha: “Tenemos la responsabilidad de derrotar a la derecha. Nos hace falta la capacidad de luchar por la paz, la justicia y la igualdad”, ha afirmado Cappeletti.

López ha querido hacer referencia a la Global Progressive Mobilisation (GPM), la plataforma impulsada por Pedro Sánchez y Stefan Löfven -presidente del Partido de los Socialistas Europeos- que busca coordinar las fuerzas progresistas para hacer frente a los desafíos de la política mundial, y que empieza mañana, en Barcelona: “La solución no son los reels. Es reforzar las organizaciones de clase y las políticas públicas que garantizan los derechos de las personas”, ha comentado.

Sordo participará en la sesión inaugural, llamada Defender la democracia a través de la justicia social; los sindicatos en primera línea, donde también participarán otros sindicatos como UGT y su secretario general Pepe Álvarez.

Durante los días del congreso, participaran también Pedro Sánchez, Lula Da Silva (Presidente de Brasil), Gustavo Petro (Presidente de Colombia), António Costa (Presidente del Consejo Europeo), Teresa Ribera (vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea), o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien participará con un vídeo.