El hombre que mató a su yerno en Lleida se suicida en la cárcel

El hombre de 78 años que en octubre pasado mató a su yerno en Lleida se ha suicidado en su celda del centro penitenciario de Ponent (Lleida) esta madrugada. El interno, que se encontraba en situación de prisión preventiva, no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios por falta de indicios que justificasen la medida, ha informado el Departamento de Justicia de la Generalitat en un comunicado. A raíz del suceso, la dirección de la prisión ha iniciado una investigación de lo sucedido, además de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

El recluso se hallaba en prisión preventiva después de que el pasado 8 de octubre disparara en plena calle a su yerno, un mosso d’Esquadra de 47 años destinado en la comisaría de Mollerussa. Tras cometer el homicidio, producido probablemente a raíz de un conflicto familiar, le tapó con una sábana blanca y se mantuvo en el mismo lugar de los hechos, donde se entregó a los agentes. Fue él mismo quien llamó para advertir del asesinato. En una bolsa portaba un peine y un cepillo de dientes, además del arma, por lo que supuestamente esperaba ingresar en prisión tras cometer los hechos.

El suicidio ocurrido hoy en Lleida es el cuarto que se produce en lo que va de año en prisiones catalanas. En al menos tres se ellos, según información a la que ha accedido EL PAÍS, no había activado ningún protocolo de prevención. Justicia ha señalado que cualquiera de estos actos “es un fracaso del sistema”, por lo que se ha comprometido a analizar la situación de los hechos para “reforzar” la prevención y valorar la posibilidad de tomar medidas adicionales. “El centro ha activado los mecanismos internos previstos para acompañar a los profesionales e internos que lo requieran”, ha señalado en un comunicado el departamento.

Un informe de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias sobre los 33 suicidios y 104 tentativas registradas en 2022 en 81 prisiones dependientes del Ministerio de Interior (no se contabilizan las catalanas) señalaba que en torno a una cuarta parte de los reclusos que decidieron quitarse la vida lo hicieron en los tres primeros meses de estancia.