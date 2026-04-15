La Fiscalía declara bajo reserva la necropsia del Mencho por “riesgo real” a la seguridad

La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido mantener bajo reserva los resultados a la necropsia del líder criminal Nemesio Oseguera, El Mencho, muerto a finales de febrero en un operativo del Ejército mexicano, debido al “riesgo real” que podría suponer la difusión de esa información para la seguridad nacional. “[Dar a conocer esos datos] expondría las líneas investigación llevadas a cabo por este Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos [ya que la indagatoria todavía continúa]”, ha respondido este martes la dependencia a una solicitud de información de Milenio.

La caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, un municipio a unas dos horas de Guadalajara, Jalisco, desencadenó una fuerte ola de violencia en el territorio en los días siguientes. El medio mencionado recoge también que la FGR defiende que el perjuicio para el interés público de la divulgación de esos datos es “demostrable e identificable”, y asegura que supondría dejar expuestas la capacidad de las autoridades en el desarrollo de las investigaciones sobre los delitos por los que era señalado.

El Ejército mexicano desarrolló el domingo 22 de febrero un operativo en una zona de cabañas en Tapalpa con el objetivo de capturar al líder del Cartel Jalisco, para el que recibió apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses. El Mencho se había reunido con una pareja sentimental poco antes, lo que condujo a su localización. Un enfrentamiento entre sus escoltas y los militares dejó inicialmente herido al capo, que después falleció camino a un hospital. Su cuerpo fue trasladado ese mismo día a Ciudad de México. La FGR informó una semana después de que había entregado los restos a sus familiares tras agotar “todos los procedimientos protocolarios necesarios” y realizar “pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”.

La violenta reacción de los criminales a la caída del capo fue sofocada durante los días siguientes. Apenas una jornada después del operativo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó de que las acciones comerciales se retomarían ese miércoles, tres días después, aunque los bloqueos se mantuvieron más tiempo en algunas carreteras del Estado.

Las autoridades mexicanas descabezaron así al cartel más poderoso del país. Al menos por un tiempo. México y Estados Unidos identificaron un mes después a Carlos Valencia González, El R3, hijastro del Mencho, como posible sucesor del CJNG. Los analistas en seguridad han relacionado a menudo el operativo como uno de los gestos del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ante las constantes presiones de la Casa Blanca, que ha enfocado la lucha contra los carteles mexicanos como uno de los grandes frentes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.