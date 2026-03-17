Cuba agoniza

Las lectoras y los lectores escriben de la situación cubana, sobre los retrasos en las ayudas a la dependencia, de la muerte de Jürgen Habermas y las oportunidades en la vida

Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Cuba y EE UU buscan soluciones al bloqueo que asfixia a la isla, pero ¿quiénes son los interlocutores en la retaguardia? ¿Pretenden la continuidad de los Castro, pasando Díaz Canel a ser “un puente nomás”, cómo dice la canción de Buena Fe? El sistema político y económico cubano fracasó. Las causas son múltiples empezando por el embargo impuesto hace más de 60 años por EE UU y terminando con la mala gestión del Gobierno cubano. El pueblo no puede más. Muere de hambre, enfermedades, insalubridad, desilusión. Comienzan las rebeliones de pequeños grupos desorganizados y se acentúan las caceroladas nocturnas en medio de los interminables cortes eléctricos. Decir que las conversaciones se centran en “identificar los problemas y las posibles soluciones”, es infame. Ya la población tiene identificada sus necesidades: comida, libertad y autodeterminación.

José de la Paz Naranjo. San Sebastián

Dependencia

Han pasado 15 meses desde que solicité ayuda por dependencia para mis padres en la Comunidad de Madrid. En este tiempo, su deterioro ha sido importante y hemos tenido que contratar personal privado. Hoy nos comunican una resolución con un grado inferior para mi padre y que archivan el expediente de mi madre por error de forma. Entre medias, trabajadores sociales que, por 240 euros, ofrecen guiarte por el proceso y “ayudarte desde dentro”. Los dependientes están en manos de una burocracia que no quiere pagar. No es raro que nuestros mayores fallezcan esperando una ayuda que les habría permitido vivir con más dignidad.

Marta Sánchez Martín. Madrid

Gracias, Habermas

Jürgen Habermas se ha ido de este mundo como un acto revolucionario. En medio de la crisis geopolítica internacional que estamos viviendo, quizás Habermas ha querido recordarnos su razón comunicativa. El alemán defendió a lo largo de su vida un planteamiento mediante el cual se llega a acuerdos reconociendo al otro, así como su dignidad. El ser humano busca el consenso. Sin embargo, nos hemos olvidado de la cooperación y estamos perdiendo el sentido común como sociedad. No volvamos a caer en los errores del pasado. Gracias, Habermas, por recordarnos la importancia de la comunicación y de ver al otro.

María Ortega Martínez. La Cala del Moral (Málaga)

Oportunidades

Decía Séneca que la suerte es lo que sucede cuando la preparación coincide con la oportunidad. Muchos crecimos escuchando que, si queríamos, podíamos. Que el esfuerzo era garantía suficiente. Que el talento acabaría encontrando su sitio. Tengo 27 años, soy bailarín y, como tantos otros, he descubierto que no siempre funciona así. Quizá a mi generación nos educaron en un idealismo excesivo. No todo depende de nosotros. También cuentan el contexto, las oportunidades y, sí, la suerte.

Guillermo Castillo Gutiérrez. Barcelona