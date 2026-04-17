Petro viajará a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez: “Si Mahoma no viene a mí, voy a la montaña”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes desde Barcelona que viajará a Venezuela el 24 de abril para reunirse en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los mandatarios de los dos países vecinos habían reprogramado su esperado encuentro bilateral después de haber cancelado sobre la hora, por “motivos de fuerza mayor”, la reunión que tenían pactada el 12 de marzo en Cúcuta, la principal ciudad colombiana sobre la frontera. En un primer momento, como anticipó entonces EL PAÍS, las cancillerías habían apuntado a que el encuentro sería el 23 y 24 de abril en Maracaibo, pero Petro confirma ahora que se dará en la capital venezolana.

“Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”, dijo Petro en tono desenfadado durante una entrevista en Los Desayunos de RTVE y la agencia Efe, en el marco de su visita a España para participar en la cumbre progresista convocada por el presidente español Pedro Sánchez y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “He ido varias veces, parte de mis idas es lo que me ha llevado a que me metan en la lista OFAC”, ha añadido en referencia a las sanciones del Tesoro estadounidense. El presidente de Colombia aterrizó el jueves en Barcelona, después de haber sellado una inesperada tregua diplomática con Donald Trump a comienzos de año, tras la intervención de Estados Unidos en la vecina Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Su visita a Venezuela será en cualquier caso la primera desde la caída del heredero de Hugo Chávez.

Petro participaba este viernes en un panel académico en la Universidad de Barcelona y se reunía con Pedro Sánchez, mientras que el sábado dará un discurso en la Movilización Progresista Global, estará en la plenaria y también se prevé que participe junto a otra docena de presidentes en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, “con el objetivo de defender los principios y valores de la democracia, el multilateralismo, y el respeto al orden internacional basado en reglas”, según ha informado el Gobierno de España.

Durante la charla en Los Desayunos, Petro planteó la conveniencia de que el chavismo y la oposición formen durante “uno o dos años” un gobierno compartido en Venezuela. “Tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza”, insistió, para que esa etapa desemboque después en “unas elecciones libres de verdad”. También deslizó que existe “un gran temor” en el pueblo venezolano ante la posibilidad de una “vendetta política” ante el eventual regreso de la opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado. “El petróleo es la maldición de Venezuela”, sentenció Petro, en una síntesis de sus conocidas posturas contrarias a la explotación del crudo.

La reunión de Petro y Rodríguez pactada en marzo en uno de los puentes fronterizos que conectan a Cúcuta con el estado venezolano del Táchira se canceló sobre la hora. Ese iba a ser el primer viaje internacional de la presidente encargada, pero se frustró sin mayores detalles sobre las causas. Sin los presidentes, el encuentro bilateral se celebró con delegaciones de ambos gobiernos en el Palacio de Miraflores, en Caracas, a donde Petro envió tanto a su canciller como a sus ministros de Defensa, Comercio y Minas y Energía.

Petro, que intentó infructuosamente mediar en su día entre el chavismo y la oposición, también aseguró este viernes que no se consideraba “amigo” de Maduro, y que incluso llegó a animarlo a entregar el poder si así lo quería el pueblo. En Colombia, el presidente solía recibir una lluvia de críticas por no condenar con mayor contundencia a Maduro. Aunque Bogotá nunca reconoció ganador alguno en las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, el colombiano tampoco llegó a romper las relaciones diplomáticas que restableció al inicio de su periodo, en agosto de 2022, luego de años de diferencias irreconciliables.