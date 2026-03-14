Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas en su casa en Starnberg, en el estado de Baviera, en 2018.

El pensador, uno de los más grandes del siglo XX, ha fallecido este sábado en la ciudad de Starnberg

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial Suhrkamp en un comunicado, citando a su vez a la familia.

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Miembro de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort, Jürgen Habermas se convierte pronto en un filósofo de referencia por sus libros sobre ética y filosofía política. De la mano de Karl-Otto Apel, elabora una nueva teoría de la racionalidad práctica conocida bajo el nombre de ética discursiva, ética del diálogo o ética de la comunicación. Su fama se la debió más que nada a su incansable necesidad de pronunciarse sobre todo acontecimiento que en cada momento ha sacudido a la opinión pública; es decir, más a su rol de intelectual que a su intricada filosofía.

Jürgen Habermas retratado en Fráncfort (Alemania), en 1073. picture alliance (picture alliance via Getty Images) Jürgen Habermas, en su casa en Starnberg (Alemania), en 1981. picture alliance (picture alliance via Getty Images) Jürgen Habermas fotografiado en Barcelona, en 1997. Joan Sánchez El filósofo Jürgen Habermas, premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales, durante la lectura de su discurso, en un momento de la gala celebrada en Oviedo en 2003. Gorka Lejarcegi Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Düsseldorf (Alemania), en 2012. MARTIN GERTEN (EFE) Objetos personales del filósofo Jürgen Habermas, en su casa en Starnberg (Alemania), en 2018. Gorka Lejarceg Jürgen Habermas retratado en su casa en Starnberg (Alemania), en 2018. Gorka Lejarceg

Sus obras principales surgieron en Fráncfort, donde comenzó su carrera en la década de 1950 en el Instituto de Investigación Social junto a Theodor W. Adorno. En 1961 se doctoró en Marburgo con la obra La transformación estructural de la esfera pública.

Habermas pasó su infancia en Gummersbach, cerca de Colonia, ciudad donde su padre dirigía la Cámara de Comercio e Industria y, por tanto, colaboró implícitamente con el régimen dominante, aunque era de convicciones liberales. Durante la guerra es alistado en las juventudes hitlerianas, si bien nunca llega a participar en la guerra. Esta y en general el totalitarismo nazi le dejará, sin embargo, una huella profunda que le inclina enseguida hacia un firme compromiso con la democracia y una enorme desconfianza hacia quienes se readaptaron sin purgar sus responsabilidades anteriores.

Tras unos años en la Universidad de Heidelberg, en 1964 asumió la cátedra de Filosofía y Sociología de Max Horkheimer en la Universidad de Fráncfort. De su conferencia inaugural surgió en 1968 el libro Conocimiento e interés (1968). Durante la revuelta estudiantil, Habermas fue percibido como un partidario del movimiento, aunque rechazó su radicalización.

Habermas, a la derecha, permanece en el podio tras su discurso mientras es aplaudido por Gerhard Schröder, en Fráncfort (Alemania) en 2001. FRANK RUMPENHORST (Associated Press)

En 1971 se trasladó a Starnberg, cerca de Múnich, donde dirigió hasta 1981 el Instituto Max Planck para la Investigación de las Condiciones de Vida del Mundo Científico-Técnico. En su último año publicó su obra principal, Teoría de la acción comunicativa. En 1983 regresó a Fráncfort, donde volvió a ocupar una cátedra de Filosofía hasta su jubilación en 1994.

Tuvo bien presente desde el principio de su carrera que no es posible acceder a una nueva teoría de la racionalidad sin contar con la cooperación entre la filosofía y todas las ciencias sociales. Emprende así una reapropiación crítica de la teoría y filosofía de la democracia liberal, reconstruyendo en particular los presupuestos institucionales y normativos necesarios que subyacen en la dimensión pública de la razón, tal y como fuera formulada inicialmente por Kant; formula una ética del discurso que elabora junto con K. O. Apel; y promueve una relectura de Weber, Parsons y Luhmann, así como del pragmatismo y del “giro lingüístico” que se emprendió en la filosofía contemporánea.

Jürgen Habermas fotografiado en su casa en Starnberg, en el estado de Baviera, en 2018. Gorka Lejarceg

En su vejez, que pasó a orillas del lago de Starnberg, se pronunció sobre cuestiones políticas, como la guerra de Kosovo, la investigación sobre el cerebro o los conflictos religiosos. Una característica de su discurso oral era la dificultad para hablar debido a una fisura palatina congénita.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]