El director de orquesta Juanjo Mena se despide de los conciertos por su alzhéimer: “Disfrutamos mucho haciendo buena música”

La noticia cae como un mazazo en el mundo de la música clásica. Tras varios meses afrontando el alzhéimer, el director de orquesta Juanjo Mena (Vitoria, 60 años) anuncia este viernes que pone fin a su actividad profesional. “Siento que ha llegado ya la hora de la despedida”, escribe el músico vasco en un emotivo comunicado. “Los conciertos de este año serán, si no hay contratiempos, los últimos que dirigiré desde el podio. Esta es la decisión que hoy quería comunicaros. Una decisión, como os podéis imaginar, complicada de adoptar pero, al mismo tiempo, muy meditada”.

El 24 de enero del año pasado, Mena publicó en sus redes sociales un vídeo de poco más de dos minutos en el que revelaba que padecía la enfermedad en fase inicial. “Tengo mucho ánimo y mucha fuerza para seguir adelante y, sobre todo, una ventaja a mi favor, la música: mi pasión y el motor que, ahora más que nunca, activa mis neuronas”, informaba desde el jardín de su casa de Legutio. “Con la ayuda de mi familia, mis amigos y los médicos voy a poder tomar todos los medios para tratar de frenar el avance de la enfermedad… Trabajaré si cabe más duro aún para que nos sigamos viendo en las salas de conciertos”.

El maestro recurrió entonces a la esperanzadora metáfora de una partitura, “la más difícil de todas”, para describir la dura situación que se disponía a afrontar. “La citada partitura tiene un final y sus últimos compases están ya escritos”, lamenta ahora el músico, que en su última aparición en España, en diciembre, ofreció una soberbia lectura de la Novena de Beethoven con la Sinfónica de Madrid. “El tiempo no ha pasado en balde, la enfermedad ha avanzado y yo, también, he cambiado. Las condiciones de hace un año no son las condiciones de ahora y la actual situación obliga a tomar decisiones importantes”.

02:18 El director de orquesa Juanjo Mena anuncia que tiene alzheimer Vídeo con el que Juanjo Mena anunció su diagnóstico de alzhéimer en enero de 2025.

En la página web del maestro se anuncian dos únicos conciertos con la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, ambos en el Auditori catalán. En el primero, previsto para el 21 de marzo, Mena se enfrentará a la Sinfonía nº 9 de Schubert, una partitura que conoce a la perfección: la programó con frecuencia en su etapa como titular de la Filarmónica de la BBC y con ella se coronó a los mandos de la Sinfónica de Boston durante sus habituales visitas a Estados Unidos como director invitado de las Big Five. Al día siguiente sonará, además, la Sinfonía nº 35 de Mozart y el Concierto para violín de Mendelssohn.

Aunque no está confirmado, en la temporada de la Filarmónica de Málaga figura el nombre de Juanjo Mena para dos conciertos (4 y 5 de junio) en el teatro Cervantes. Allí ofrecerá, si su estado de salud lo permite, un programa que cierra con la Cuarta de Schumann, otra de sus muchas especialidades, como ya demostró en su aclamada aproximación de 2022 junto a los músicos de la Sinfónica de Galicia. “Hay algo más”, prosigue el comunicado. “Me gustaría que estos conciertos de despedida se convirtieran, también, en una ocasión especial para el agradecimiento y, sobre todo, en un motivo de celebración”.

Entre los muchos méritos que ha cosechado Mena en su larga trayectoria musical figuran los conciertos televisados desde el Royal Albert Hall durante los BBC Proms y su debut al frente de la Filarmónica de Berlín, a la que dirigió por primera vez en 2016 (el mismo año en que recibió el Premio Nacional de Música) y de nuevo en 2024. Aquel regreso histórico lo convirtió en el único español que ha tenido el honor de repetir en el podio de los Berliner. Con ellos grabó también un álbum para el exclusivo sello de la orquesta alemana, dedicado a proyectos protagonizados por sus propios solistas.

“Cuarenta años de carrera musical dan para muchísimas notas de agradecimiento”, reflexiona en su texto de despedida. “En primer lugar a mi familia, por su apoyo permanente y paciencia infinita. Y, en segundo lugar, a todos los aficionados, a todas las orquestas y a cada uno de los músicos y personas con los que he tenido el honor y el placer de trabajar”, continúa Mena, que comenzó su carrera como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao en 1999. “De todos ellos y de todas ellas me llevo el mejor de los recuerdos: hicimos y disfrutamos mucho haciendo buena música”.

El maestro reserva las últimas líneas para lanzar al aire una petición. “La música, siempre lo he dicho, es intercambio de energía. Una corriente de misterio de ida y de vuelta entre los músicos y los oyentes. Hagamos que los próximos conciertos se conviertan, de verdad, en una cadena de celebraciones en las que la música sea la única protagonista y el argumento principal del encuentro solidario y amistoso entre las personas. Hasta siempre”, concluye el comunicado, que en apenas unas horas ha provocado una inmediata ola de apoyo de colegas, artistas e instituciones de la música clásica.