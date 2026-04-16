Kuwait detiene a un destacado periodista que publicó imágenes del derribo de cazas estadounidenses en el país

El periodista kuwaití-estadounidense de raíces palestinas Ahmed Shihab-Eldin, colaborador de medios internacionales que cubren sobre todo Oriente Próximo, se encuentra detenido en Kuwait desde principios de marzo, tras haber publicado en redes sociales imágenes del derribo de un caza de Estados Unidos en el país. Su arresto representa una nueva muestra de las medidas cada vez más severas de los Estados del Golfo para censurar información sobre su rol en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, y el alcance de las represalias iraníes.

Aunque el contenido que motivó su arresto no se conoce con certeza, Shihab-Eldin, que ha trabajado para medios como Al Jazeera y The New York Times, compartió una publicación el 2 de marzo en su cuenta en la plataforma Substack, que ya no está disponible, con imágenes de CNN de cazas estadounidenses abatidos en Kuwait. El ejército de Estados Unidos declaró entonces que, a primera hora de aquella mañana, tres cazas “fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, pero que sus seis tripulantes lograron eyectarse a salvo.

Además de aquella publicación, Shihab-Eldin había compartido otras imágenes acerca de los daños provocados por los ataques iraníes contra los países árabes del Golfo. El 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán, el Ministerio del Interior de Kuwait advirtió contra la filmación de los ataques de represalia de Teherán y su publicación en redes. También avisó de que estaba supervisando “todo el contenido” que circulaba online y que tomaría medidas contra quienes difundieran rumores o información falsa o engañosa.

Una imagen difundida por la agencia iraní 'Tasnim' muestra los restos de helicópteros y aviones militares estadounidenses derribados, el 5 de abril. Tasnim News (EFE)

Shihab-Eldin, de 41 años, es conocido por su trabajo en temas de justicia social y derechos humanos en Oriente Próximo y Estados Unidos, por los que también ha sido galardonado, y se trata de un firme y abierto defensor del pueblo palestino. Además de sus labores como periodista, Shihab-Eldin ha ejercido de profesor adjunto en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Aunque fue arrestado el 2 o el 3 de marzo, mientras estaba en Kuwait visitando a su familia, su detención no se hizo pública hasta el pasado martes.

Las autoridades de Kuwait, al igual que las del resto de los países árabes del Golfo, han insistido desde el inicio de la guerra en que no han permitido que el ejército de Estados Unidos use su territorio o su espacio aéreo para realizar acciones militares contra Irán, a pesar de contar con múltiples bases en la región. Sin embargo, en el caso de Kuwait, medios como France 24 han verificado vídeos que muestran el disparo de misiles estadounidenses desde lanzadoras ubicadas dentro del territorio del país en al menos dos ocasiones, los días 24 y 31 de marzo.

Grupos defensores de la libertad de prensa han expresado preocupación por la posibilidad de que Shihab-Eldin sea juzgado ahora bajo nuevas leyes de seguridad. Aunque la Constitución de Kuwait garantiza la libertad de opinión, expresión y prensa, el 15 de marzo, menos de dos semanas después de su arresto, el país aprobó una ley que prevé penas de tres a 10 años de prisión por difundir información sobre las autoridades militares que socave su autoridad y prestigio.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha calificado de “vagas y excesivamente amplias” las acusaciones que cree que se han presentado contra Shihab-Eldin, incluido difundir información falsa, atentar contra la seguridad nacional y hacer mal uso del móvil, y considera que son una herramienta “para silenciar a periodistas”. La directora del grupo, Sara Qudah, ha declarado que el caso “refleja un patrón más amplio del uso de las leyes de seguridad nacional para sofocar el escrutinio y controlar la narrativa”.

Kuwait ha sido tradicionalmente el país del Golfo que ha contado con un sistema político y un abanico de libertades, incluido de prensa, más abierto. Pero recientemente las autoridades del país han sido criticadas por haber adoptado medidas que han restringido cada vez más este espacio y por haber arrestado y encarcelado a activistas y periodistas. Desde el comienzo de la ofensiva contra Irán y los ataques de represalia iraníes, la policía de Kuwait ha detenido y remitido a la Fiscalía al menos a decenas de personas, según grupos de derechos humanos.

El 4 de marzo, poco después del arresto de Shihab-Eldin, el Ministerio de Información de Kuwait informó que había remitido a la Fiscalía a “infractores” de las normas de medios de comunicación, y reiteró que estaba monitoreando la circulación de noticias falsas y rumores. También declaró que la ley garantiza la libertad de opinión y expresión, pero pidió “priorizar” el interés nacional. El mismo día, el Ministerio del Interior informó del arresto de una persona por “su uso” de las redes sociales. Se desconoce si algún mensaje se refería a Shihab-Eldin.

Previamente, a mediados de marzo, el periodista israelí Yitzchak Horowitz, que trabaja en el semanario de la comunidad judía ultraortodoxa BeKehila, también fue brevemente arrestado en Kuwait bajo sospecha de espionaje, según el CPJ. En su caso, la detención se produjo tras haber fotografiado buques de guerra estadounidenses frente a la costa kuwaití y, según relató él mismo en su medio, que no se publica en internet, fue interrogado durante varias horas y preguntado sobre su identidad, sus vínculos con Israel y su experiencia militar, según la misma organización.