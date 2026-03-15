Bryce Echenique, Una magnífica persona

Me resulta ofensivo que se defina a Alfredo Bryce Echenique como “borrachuzo” y “desvalido” y se cite una simple ocurrencia como cierta. Sí, el era un magnífico contador de historias, con una ética laboral a prueba de leyendas. En una ocasión en que organicé una conferencia con su participación —con motivo del centenario del nacimiento de Hemingway, autor al que había dedicado su tesis doctoral—, se presentó con 39 folios y nos entretuvo e ilustró largamente. Cierto es que bebía, pero nunca, en los varios años en que le traté más asiduamente, le vi acusarlo. Amigo preocupado por sus amigos, generoso con su tiempo y atento a cualquier solicitud que viniera de gente a la que estimaba, como dar una conferencia gratis et amore en la Universidad de San Marcos de Lima, recordando su especial relación con la institución, en la que descubrió el auténtico Perú. Cuando volvió a su país, bajo el fujimorismo, rechazó alguna condecoración, por venir de donde venía, y tuvo que regresar a España tras recibir amenazas de partidarios del régimen. Gran escritor, gran amigo, magnífica persona. Un respeto.

Leandro Valencia Alonso. Barcelona

Repetir la historia

El 15 de febrero de 2003, con 12 años, estuve en mi primera manifestación. Fue un día duro. Había mucha gente, muchísima. Yo había estado enferma y todavía no me encontraba del todo bien. Pero sigo sintiendo orgullo de haber ido en familia, con mis padres y mi hermana, a gritar a pleno pulmón: “No a la guerra”. Orgullo de los valores con los que he crecido. Millones de personas en España nos manifestamos, pero se tomaron decisiones que pagamos muy caro. Como madrileña, recuerdo la mañana del 11 de marzo de 2004 como si fuera ayer. Mi madre, pegada a la radio en la cocina, muerta de miedo, porque en Santa Eugenia mi primo cogía el tren a diario. Afortunadamente, no fue a la universidad ese día. Años después, como médico, tuve que atender a personas que sufrieron ese atentado, escondiendo mis lágrimas. Cuando escucho eso de “aquellos que no pueden recordar su historia están condenados a repetirla”, jamás hubiera pensado que pudiera ocurrir en una misma generación. Hoy tengo 36, y en el corazón los mismos valores que esa niña de 12 años.

Sara Blasco Turrión. Collado Villalba (Madrid)

Símbolos

En los mítines de Vox no faltan ya los puestos de merchandising con pulseras, collares y banderitas donde la rojigualda se mezcla con símbolos del partido y otros como el águila de san Juan. La escena tiene algo de mercadillo patriótico. Sin embargo, causa incomodidad. Porque cuando un símbolo común se agita demasiado desde un lado, acaba pareciendo propiedad privada. Los símbolos nacionales no deberían funcionar como carné de partido. Son, o deberían ser, un signo de identidad y pertenencia compartida, un trozo de tela que une a todos los que caben bajo ella. Pertenecen a todos los españoles. Cuanto más se manosea la bandera como arma política, más pervertido queda su significado. En lugar de unir, divide. Decía José Martí que “la patria es dicha, dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie”.

Marcos López Domínguez. Pontevedra