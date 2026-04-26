Trayectoria de Adolfo Aristarain, en imágenes

16 fotosTrayectoria de Adolfo Aristarain, en imágenesLa muerte del cineasta argentino deja al cine latinoamericano con un gran vacío.El País26 abr 2026 - 22:11CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl cineasta Adolfo Aristarain recibe la Medalla de Oro de la Academia del Cine español, en el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires, en 2024.Juan Ignacio Roncoroni (EFE)Adolfo Aristarain (a la derecha) y Juan Diego Botto, durante el rodaje de 'Roma', en 2004.Adolfo Aristarain (izquierda), junto a Federico Luppi, en el Festival de San Sebastián, en 2002.JESÚS URIARTE Juan Diego Botto con Eusebio Poncela y Ceclia Roth en 'Martín (Hache)' de Adolfo Aristarain. Adolfo Aristarain posa en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) en el barrio de Palermo, en septiembre de 2024. Botto y Poncela en un fotograma de 'Martín (Hache)', de Adolfo Aristarain.De izquierda a derecha, Juan Diego Botto, Adolfo Aristarain y José Sacristán, en San Sebastián.JESÚS URIARTEFederico Luppi y Adolfo Aristarain, durante el rodaje de 'Lugares Comunes'.José Sacristán (a la izquierda), en una imagen de 'Un lugar en el mundo', de Adolfo Aristarain.Retrato de Adolfo Aristarain en 2004.Eric CATARINA (Gamma-Rapho via Getty Images)José Sacristán (a la izquierda) y Juan Diego Botto, en un fotograma de 'Roma', de Adolfo Aristarain.Mercedes Sampietro junto a Adolfo Aristarain.JESÚS URIARTEAitana Sánchez Gijón y Federico Luppi en una imagen de la película 'La ley de la frontera', dirigida por Adolfo Aristarain.Los actores Juan Diego Botto, Cecilia Roth y Eusebio Poncela posan, en 1997, con el cartel de la película que protagonizaron, dirigida por Adolfo Aristarain. TONI ALBIR (EFE)Federico Luppi y Achero Manas en 'La Ley de la Frontera', de Adolfo Aristarain.Matias Nieto (Cover/Getty Images)El director de cine argentino, Adolfo Aristarain en Sevilla, durante una entrevista con El País.