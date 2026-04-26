El negociador iraní regresa a Pakistán entre esfuerzos para revivir las negociaciones con Estados Unidos

Los medios semiestatales de Irán desmarcan el viaje de las conversaciones con la Administración Trump, que anuncia que no enviará a representantes

El máximo negociador iraní y ministro de Exteriores de ese país, Abbas Araghchi, ha regresado a Pakistán este domingo mientras Islamabad se esfuerza por revivir las conversaciones para una tregua permanente entre Washington y Teherán. El retorno del iraní a suelo paquistaní se produce un día después de que Araghchi partiera de ese país el sábado, cuando se esperaba que la llegada de los representantes de Estados Unidos propiciara una segunda ronda de negociaciones.

Pese al aterrizaje de Araghchi, todo parece indicar que un encuentro presencial en Islamabad con sus contrapartes estadounidenses sigue sin ser inminente. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado este domingo que su Gobierno no estará en Pakistán, y que el diálogo con Teherán puede mantenerse por teléfono: “Si quieren, podemos hablar, pero no enviaremos a gente”, ha declarado en la cadena estadounidense Fox News.

Tasnim, una agencia de noticias semiestatal iraní, ha desmarcado la visita del ministro de Exteriores a Islamabad de las conversaciones con Estados Unidos, y la vincula, en cambio, con una gira diplomática en la que Araghchi estaría defendiendo las exigencias iraníes para terminar el conflicto ante representantes de Qatar, Omán, Rusia o Pakistán.

El pasado 7 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego temporal que Trump alargó la semana pasada de manera indefinida. Aunque las armas hayan callado, Washington mantiene desplegados decenas de miles de soldados alrededor de Irán, y quedan por abordar cuestiones en las que no hay acuerdo, como el enriquecimiento de uranio iraní —que la Administración Trump quiere negar—, el control sobre el estrecho de Ormuz o la relación entre Teherán y sus aliados regionales, como Hezbolá, Hamás o los hutíes en Yemen.

Los desencuentros entre ambos gobiernos reflejan la desconfianza entre dos potencias que a principios de este abril tuvieron sus primeras negociaciones directas de alto nivel desde el nacimiento de la República Islámica, en 1979. El escepticismo es especialmente fuerte por parte de Teherán, que durante el último año ha visto como Estados Unidos y su aliado israelí han iniciado ofensivas sobre Irán en dos ocasiones en medio de procesos negociadores con la Casa Blanca.

La primera fue en junio de 2025, cuando Washington se sumó a una guerra de 12 días iniciada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La segunda, en febrero, cuando ambos aliados occidentales dieron un violento giro de guion a las negociaciones para un acuerdo nuclear entre EE UU e Irán y lanzaron una ofensiva sorpresa que mató a Ali Jameneí, quien había sido desde 1989 líder supremo de Irán.

Precisamente, el ministro de Exteriores iraní partió el sábado de Islamabad para reunirse con las autoridades de Omán, que durante aquellas negociaciones nucleares previas al estallido de la guerra ejercieron de mediadoras entre Washington y Teherán. Allí, según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia AP, Araghchi habría intentado persuadir a los dirigentes omaníes para que apoyen la implementación del mecanismo de cobro por peajes que Teherán quiere imponer a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía de agua por donde circula una quinta parte del crudo mundial.

La llegada de un alto el fuego, que llegó después de que la ofensiva de EE UU e Israel matara en Irán a más de 3.600 personas, según el grupo iraní en el exilio HRANA, trasladó el pulso al estrecho de Ormuz, donde Washington anunció el bloqueo de esa vía al día siguiente de que Irán la abriera por primera vez desde el estallido del conflicto. Ahora, el forcejeo se cristaliza también en la incapacidad de encontrarse en Islamabad, desde donde Araghchi, según ha confirmado su homólogo en Moscú, viajará a Rusia para reunirse con Vladímir Putin.