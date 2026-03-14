A los candidatos y candidatas a las elecciones de Castilla y León, y a quienes iréis a votar. Os escribe alguien que se fue, pero que nunca se ha ido del todo. La Universidad de Salamanca me dio dos licenciaturas. Fueron años de estudio, esfuerzo y esperanza con una idea: poder devolver algún día a mi tierra lo que me había dado. Pero, como tantos, tuve que marcharme para encontrar trabajo. Y, aun así, sigo volviendo. Cada fin de semana regreso para ver a mi familia, recorrer las carreteras de mi tierra, sentarme en los bares de los pueblos que resisten y comprar en el pequeño comercio que mantiene viva la economía local. Intento seguir formando parte de mi tierra, aunque no pueda vivir en ella. Esta carta no es solo para quienes aspiran a gobernar. También es para quienes vais a votar. Os pido algo sencillo: votad con cabeza y pensad en quienes debimos marcharnos, pero seguimos vinculados a nuestros pueblos y deseamos volver. El éxodo laboral no es una estadística: son vidas entre dos lugares, maletas cada domingo y pueblos que se vacían. Castilla y León no necesita nostalgia. Necesita oportunidades para que quienes se fueron puedan volver.

Prudencio Rodríguez Sastre. Madrid

Enfoque

Desde octubre de 2023, la guerra de Israel en Gaza ha causado decenas de miles de muertos y una devastación humana difícil de comprender desde la distancia. Mientras tanto, el conflicto se ha extendido, y la ofensiva militar impulsada por Israel, con apoyo de EE UU, incluye esta vez ataques a Irán y Líbano. Sin embargo, buena parte de la cobertura mediática parece situar el foco en el precio del petróleo, el impacto en los mercados o las consecuencias para la economía global, mientras las víctimas aparecen reducidas a cifras. Cuando el análisis económico ocupa el centro del relato, el sufrimiento humano queda relegado a un segundo plano. Y cuando eso ocurre, corremos el riesgo de acostumbrarnos a la violencia. La guerra no es una variable del mercado.

Joan Jiménez Gómez. Barcelona

Para cuándo la manifestación

La izquierda, la que está por alcanzar la unidad, ha olvidado sus ideales pacifistas. No es capaz de movilizar a sus actuales y pasados votantes para protestar por una guerra que puede convertirse en la última de la mano de personajes tan parecidos a aquellos de los años treinta, hoy llamados Trump, Netanyahu y Putin. Resulta casi utópico pedir, exigir, el restablecimiento inmediato del orden y el derecho internacional y el reconocimiento de las instituciones encargadas de su aplicación. A los huérfanos de la esperanza, de momento nos quedan el desamparo y la rabia ante el televisor de nuestros hogares.

Rafael Casado González. Madrid

Esa y ese ‘sansirolé’

El término sansirolé lo usaban miembros de mi familia de manera coloquial, y lo rescato hoy de mi memoria de anciana joven para referirme a quienes hablan con seguridad de lo que no saben. La gente no tiene tiempo para leer un libro, pero sí para discutir durante horas sobre cualquier asunto, y se creen todo lo que escuchan, aunque sea absurdo. Nunca el ser humano ha tenido tanto acceso a la cultura como en los momentos actuales; sin embargo, ya no siente curiosidad, porque cree saberlo todo. Hoy, la ignorancia se exhibe con orgullo y se multiplica de manera imparable. La lectura no solo aporta conocimiento; también enseña prudencia, un bien escaso en los tiempos que corren.

Maica Álvarez Álvarez. Valdepeñas (Ciudad Real)