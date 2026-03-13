Ir al contenido
En colaboración con:Bill & Melinda Gates Foundation
Planeta Futuro
02:58
La situación en Gaza tras el estallido de la guerra en Irán
Ahmed Abu Kmail, camarógrafo gazatí.
Franja de Gaza

“Gaza ha caído en el olvido”: el miedo de sus habitantes mientras el mundo mira a Teherán, Beirut y Tel Aviv

Cuando comenzaron los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, los cruces fronterizos de la Franja, por los que entran alimentos, gasolina y ayuda humanitaria cerraron y posteriormente reabrieron parcialmente, lo que ha provocado que los precios de productos de primera necesidad suban y la oferta disminuya. El camarógrafo Ahmed Abu Kmail ha hablado con varios palestinos de este territorio devastado por más de dos años de guerra, que temen que las consecuencias de este conflicto regional signifiquen la vuelta del hambre extrema

Planeta Futuro
Campo de refugiados de Nuseirat, Franja de Gaza -
CRÉDITOS

Beatriz Lecumberri: Traducción y edición
Álvaro González: Edición de vídeo

