“Gaza ha caído en el olvido”: el miedo de sus habitantes mientras el mundo mira a Teherán, Beirut y Tel Aviv

Cuando comenzaron los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, los cruces fronterizos de la Franja, por los que entran alimentos, gasolina y ayuda humanitaria cerraron y posteriormente reabrieron parcialmente, lo que ha provocado que los precios de productos de primera necesidad suban y la oferta disminuya. El camarógrafo Ahmed Abu Kmail ha hablado con varios palestinos de este territorio devastado por más de dos años de guerra, que temen que las consecuencias de este conflicto regional signifiquen la vuelta del hambre extrema