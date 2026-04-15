Un socio de Chevron reclama que no fue notificado de la expansión de operaciones petroleras en Venezuela

Suelopetrol, accionista de Chevron en la empresa mixta que aumentará sus operaciones en la Faja del Orinoco, exige transparencia y seguridad jurídica

Suelopetrol Internacional, accionista de Chevron en operaciones de explotación de crudo extrapesado en un área clave de la Faja del Orinoco, se enteró de la expansión del gigante petrolero en Venezuela a través de un comunicado de prensa el 14 de abril.

El lunes, Chevron firmó dos acuerdos con el Gobierno de Venezuela, uno de ellos para aumentar su participación de 35,8% a 49% en Petroindependencia, una de las empresas mixtas que opera con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de la que Suelopetrol es socio fundador. Según sus estatutos, Suelopetrol tiene una participación de 1%.

Sin embargo, tras los acuerdos del lunes no queda clara la participación accionaria de Suelopetrol en Petroindependencia. La empresa no fue consultada ni compensada en el proceso, según explica un vocero.

“Suelopetrol no ha recibido ninguna notificación formal sobre ninguna asamblea de accionistas, resolución corporativa o proceso de aprobación que autorice dicha transferencia de conformidad con la ley aplicable y los documentos que rigen la empresa mixta”, informaron en un comunicado compartido con EL PAÍS.

La accionista minoritaria asegura que, de acuerdo con los estatutos de su constitución, Suelopetrol tiene “derecho a una participación proporcional en cualquier aumento”. Dicen que “en aras de la transparencia y la seguridad jurídica”, la compañía “tiene derecho a recibir una explicación completa de la cadena de titularidad de la referida transferencia de acciones”.

“En un momento en el que Venezuela busca insertarse en el capital internacional”, reclama Suelopetrol, “la transparencia, la seguridad jurídica y la protección de los derechos legítimamente adquiridos son esenciales para generar confianza en los inversionistas”.

Chevron no respondió este miércoles a una petición de información.

Con la firma del lunes, la gigante petrolera reafirmó su puesto como el principal socio de PDVSA y como el mayor productor privado de crudo pesado en la principal región productora de Venezuela, la Faja del Orinoco, donde yacen más de 80% de sus reservas.

Los acuerdos son parte de una sorpresiva apertura a la inversión extranjera tras la operación militar de enero con la que Estados Unidos arrestó al mandatario Nicolás Maduro y forzó la constitución de un gobierno en manos de Delcy Rodríguez, quien había sido hasta entonces la vicepresidenta.

Aunque Rodríguez ha dado pasos para flexibilizar las condiciones de participación de las petroleras privadas en Venezuela —incluida una reforma en tiempo récord a la Ley de Hidrocarburos en enero—, la líder opositora María Corina Machado y analistas petroleros cuestionan que el gobierno en el mando ofrezca seguridad jurídica y operativa para el regreso inmediato de la inversión extranjera petrolera a Venezuela.