Íñigo Pérez, antes del partido contra el AEK: “En el Rayo somos especialistas en construir o en arreglar desde las ruinas, nunca mejor dicho”

No hay partido en Vallecas en el que la afición del Rayo no clame contra su presidente, Raúl Martín Presa, por la situación en la que está el club en todo lo que no tenga que ver con lo que sus jugadores hagan sobre el césped. Las instalaciones deportivas, tanto en el estadio como en la ciudad deportiva, son deplorables hasta el punto de que los jugadores y el cuerpo técnico dieron un paso adelante para emitir un comunicado. “Durante la pretemporada, la plantilla estuvo cerca de tres meses sin poder entrenar en la ciudad deportiva debido al mal estado de los campos”. No solo ocurrió en la pretemporada. En febrero, cuando se suspendió el partido ante el Oviedo en Vallecas, tuvieron que trasladar los entrenamientos y el partido ante el Atlético se jugó en Butarque. En estas pésimas condiciones el resiliente Rayo está a un pequeño paso de hacer historia en Europa. Los de Íñigo Pérez tendrán que sobrevivir al infierno de Atenas este jueves (21.00, Movistar+) pero, a su vez, se juegan la permanencia en Primera División.

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La contundente victoria en el partido de ida ante el AEK (3-0) pasó factura al Rayo el pasado domingo. El conjunto madrileño cayó estrepitosamente por 3-0 ante el Mallorca en un duelo directo por la salvación. Una victoria en Son Moix hubiera dejado la permanencia a punto de caramelo, pero la dolorosa derrota dejó al equipo de Íñigo Pérez a tres puntos de los puestos de descenso en una jornada donde sus perseguidores —Levante, Oviedo y Elche— ganaron. “Si me garantizan que dejando perdida la eliminatoria del jueves nos salvamos, yo la dejo. Ahora mismo te lo firmo, prefiero la salvación y celebramos que permanecemos en Primera que es nuestra esencia, pero como esto no lo sabemos lo que nos queda es asimilar la derrota y el jueves ya llegará”, dijo el entrenador tras la derrota.

Pese a estas declaraciones, el técnico rayista no solo tiene en la yema de los dedos las semifinales, sino que ve viable un Rayo campeón en Europa. “Creo que es factible, sabiendo la complejidad, ganar la Conference. No hay que ocultarse en el mensaje y estamos en ello”, aseguraba en la previa del partido de ida ante el equipo griego.

Este miércoles, Íñigo volvió a dejar un mensaje implícito a la cúspide del club para representar y poner en valor lo que consiguieron la temporada pasada y, especialmente, la actual. “Creo que no debemos pensar en la renta de tres goles que debemos conservar o proteger. En el Rayo Vallecano somos especialistas en construir o arreglar desde las ruinas, nunca mejor dicho”, dejó caer el entrenador.

El valor de la afición

En aquel comunicado de la plantilla no solo se denunciaron las malas condiciones que sufrían los jugadores. También defendieron el papel crucial que juega la hinchada para reclamar un mejor trato hacia ellos. “La afición del Rayo Vallecano es un pilar fundamental y uno de los mayores activos del club, y creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración. Es digna de admiración, independientemente de las circunstancias del equipo”.

Más de 1.500 personas viajan a Atenas para ver a su club hacer historia e Íñigo carga con la responsabilidad de la ilusión de los aficionados. “Desde que somos pequeños vemos eliminatorias de Europa, de Champions o Mundiales. Vemos a gente, a pueblos enteros que se van trasladando y creo que al margen de lo que luego ocurra en el terreno de juego es lo más bonito de ver. Nosotros como futbolistas o cuerpo técnico del Rayo, ya lo dije en Bratislava que fue la mayor decepción que he tenido como entrenador —cuando el equipo cayó por 2-1—, tenemos un sentimiento de deuda que es muy importante. Nos hacen que siga aumentando cada vez que vamos al estadio en Vallecas y ahora, cuando este año hemos viajado en Europa y vemos las dificultades que tiene cada viaje, lo que hacen por nosotros, lo que hacen por esta franja, lo que mañana nos van a entregar, aumenta la responsabilidad con la ocasión”, se explayó el técnico.

25 años después de aquella eliminación en los cuartos de final de la Europa League ante el Alavés, con Juande Ramos en el banquillo, el Rayo quiere alcanzar unas históricas semifinales. Todo esto en un momento crítico para Vallecas, que cada día ve empeorar las condiciones de su club.