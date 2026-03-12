Las lectoras y los lectores escriben sobre la situación del mundo, el no del Gobierno a la guerra, la movilidad sostenible en los programas electorales en Castilla y León y el cambio de hora

Como científica, y viendo lo que ocurre en el mundo, a veces no puedo evitar pensar para qué sirve lo que hago. Soy microbióloga, y mi trabajo consiste en intentar responder preguntas casi filosóficas: ¿cómo nació la vida? ¿Cómo surgimos de una bacteria los humanos? Pero mientras vivo en mi microcosmos (nunca mejor dicho), en el macrocosmos hay hambruna, guerras, muerte. ¿No sería mejor dedicarme a otra profesión con la que construir un mundo mejor? Entonces pienso en cómo la vida lleva existiendo en la Tierra miles de millones de años y seguirá mucho después de que los humanos nos extingamos. Apenas tenemos un instante de tiempo para deslumbrarnos e intentar entender todo lo posible del Universo. Y luego, desapareceremos. La vida continuará y quizá, dentro de miles de millones de años, otra especie pensante surgirá. ¿Se hará las mismas preguntas que nosotros? ¿Llegará a las mismas respuestas? ¿O descubrirá algo nuevo antes de extinguirse? La ciencia es una lección de humildad. Y creo, quizá ingenuamente, que el mundo sería un lugar mejor si todos fuéramos un poco científicos.

Inés Ochoa Arizu. Madrid

Goliat contra David

Un país pequeño y lejano está a menudo en boca del más poderoso del mundo, como un niño díscolo y respondón que no hace caso a los deseos y caprichos de un gigante enajenado. Amenaza y desprecia a esa península rebelde que no se deja intimidar por sus estertores y bravuconadas. Un insignificante lugar, pero luminoso, alegre, defensor del diálogo, sincero y consecuente, pacífico y contrario a todas las guerras que emprende ese gigante caprichoso. Un David moderno, valiente y orgulloso de no amilanarse ni someterse a los caprichos de un engreído Goliat.

Víctor Calvo Luna. Valencia

Sin movilidad sostenible

Que no aparezca la palabra bicicleta en los programas electorales de los cinco principales partidos que concurren a las elecciones de Castilla y León es una mala noticia. Ignorar la bicicleta como medio de transporte supone dejar fuera de la agenda política una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sitúa a sus habitantes en desventaja respecto a otros territorios donde las políticas de transición ecológica y de adaptación al cambio climático están plenamente incorporadas. Castilla y León, además, cuenta con itinerarios históricos —Camino de Santiago, Vía de la Plata, Canal de Castilla, etcétera— y múltiples corredores y vías verdes, incluso de escala europea como la red EuroVelo. El cicloturismo puede desempeñar un papel relevante en el desarrollo económico y la revitalización de entornos rurales.

Jerónimo Jablonski. Salamanca

Cambio de hora

Se acerca el cambio de hora y, con él, la alteración de la rutina y del sueño de muchas personas. Aunque se aprobó para ahorrar energía, hoy muchos dudan de que siga siendo realmente útil. Quizá haya llegado el momento de plantearse si mantener un horario fijo durante todo el año sería una opción más razonable.

Adriana Soler Castelló. Barcelona