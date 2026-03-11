Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
CARTAS AL DIRECTOR

La foto no era mía, el trabajo tampoco… pero la cara sí

Los lectores y las lectoras escriben sobre la inteligencia artificial, la guerra de EE UU e Israel en Oriente Próximo, Ursula Von der Leyen y la reventa de entradas

Jacques Julien (Getty)
Cartas al Director
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Un amigo me envía el link de una noticia en un medio online especializado en economía y empresa en la que aparecía una foto mía. Mejor dicho, una foto en un lugar que yo nunca había visto, en referencia a una profesión que no ejerzo (soy músico y la foto era de un programador informático), con una ropa que no identifico como mía, pero con mi cara. La explicación más plausible es que se trate de una foto generada con inteligencia artificial, que toma caras de las redes sociales y las vende a bancos de fotos. La pregunta es qué sucede con nuestros derechos de imagen. Qué podemos hacer ante este fenómeno ilegal, pero imparable. En este caso se trata de una foto de un hombre delante de un ordenador, pero podrían haber puesto mi cara en cualquier otra situación comprometida para mi carrera profesional, o simplemente para mi intimidad. He escrito al medio y han sustituido la foto. Pero eso es lo de menos. Ya estuvo ahí.

Gabriel Alonso Díaz. Oviedo

No a la guerra

Llevo todo el día escuchando en la radio española a empresarios, consumidores, agricultores, entre otros, lamentándose del incremento del precio del petróleo —y, por ende, de todo lo demás, como la paralización del comercio internacional por la guerra en Oriente Próximo— y pidiendo al Gobierno y a la UE ayudas, como la disminución del IVA y de los aranceles. Pero, sorprendentemente, no he oído un testimonio que se refiera a la causa de esta situación: una guerra declarada por dos potencias imperialistas sin consultar ni encomendarse a nadie. Ni una mención de los desastres humanitarios derivados de esta locura. Me parece lamentable.

Pilar Ciutad Lacambra. Toulouse (Francia)

La líder antitética

Dice Usula Von der Leyen que no hay que derramar una lágrima por el régimen iraní y que la UE debe asumir que la legalidad internacional ha terminado. Me recuerda a la película de Isabel Coixet Mi vida sin mí, porque su propio cargo descansa sobre el respeto de los Estados miembros al derecho comunitario que hilvana la Unión. Sus declaraciones no solamente atacan la concordia dentro de la UE, también anulan nuestra principal ventaja competitiva frente a China y EE UU: que la preferencia electiva de las naciones no alineadas en un mundo tripolar primará la fiabilidad jurídica al establecer relaciones. En un orden hobbesiano los europeos atomizados quedaríamos a la zaga de de EE UU. No debemos llorar por sátrapas misóginos iraníes, pero sí por liderazgos europeos que reniegan de los valores sobre los que se construyó la UE.

Daniel Barroso Domínguez. Madrid

El negocio de una pasión

Hace unos días, mientras intentaba conseguir entradas para un concierto tan solo segundos después de que salieran a la venta, vi que todas se agotaban. Minutos después entré a TikTok y comprobé que muchos usuarios ya estaban vendiendo sus entradas a precios abismales. Me parece vergonzoso que aquellos que realmente quieren asistir al concierto vean su sueño frustrado por gente que probablemente ni siquiera conoce al cantante. No convirtamos una experiencia increíble en una manera de aprovecharse de los demás.

Ana Soler Trias. Barcelona

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Paquete de 100 perchas de terciopelo en color gris. COMPRA POR 29,34€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_