La foto no era mía, el trabajo tampoco… pero la cara sí

Un amigo me envía el link de una noticia en un medio online especializado en economía y empresa en la que aparecía una foto mía. Mejor dicho, una foto en un lugar que yo nunca había visto, en referencia a una profesión que no ejerzo (soy músico y la foto era de un programador informático), con una ropa que no identifico como mía, pero con mi cara. La explicación más plausible es que se trate de una foto generada con inteligencia artificial, que toma caras de las redes sociales y las vende a bancos de fotos. La pregunta es qué sucede con nuestros derechos de imagen. Qué podemos hacer ante este fenómeno ilegal, pero imparable. En este caso se trata de una foto de un hombre delante de un ordenador, pero podrían haber puesto mi cara en cualquier otra situación comprometida para mi carrera profesional, o simplemente para mi intimidad. He escrito al medio y han sustituido la foto. Pero eso es lo de menos. Ya estuvo ahí.

Gabriel Alonso Díaz. Oviedo

No a la guerra

Llevo todo el día escuchando en la radio española a empresarios, consumidores, agricultores, entre otros, lamentándose del incremento del precio del petróleo —y, por ende, de todo lo demás, como la paralización del comercio internacional por la guerra en Oriente Próximo— y pidiendo al Gobierno y a la UE ayudas, como la disminución del IVA y de los aranceles. Pero, sorprendentemente, no he oído un testimonio que se refiera a la causa de esta situación: una guerra declarada por dos potencias imperialistas sin consultar ni encomendarse a nadie. Ni una mención de los desastres humanitarios derivados de esta locura. Me parece lamentable.

Pilar Ciutad Lacambra. Toulouse (Francia)

La líder antitética

Dice Usula Von der Leyen que no hay que derramar una lágrima por el régimen iraní y que la UE debe asumir que la legalidad internacional ha terminado. Me recuerda a la película de Isabel Coixet Mi vida sin mí, porque su propio cargo descansa sobre el respeto de los Estados miembros al derecho comunitario que hilvana la Unión. Sus declaraciones no solamente atacan la concordia dentro de la UE, también anulan nuestra principal ventaja competitiva frente a China y EE UU: que la preferencia electiva de las naciones no alineadas en un mundo tripolar primará la fiabilidad jurídica al establecer relaciones. En un orden hobbesiano los europeos atomizados quedaríamos a la zaga de de EE UU. No debemos llorar por sátrapas misóginos iraníes, pero sí por liderazgos europeos que reniegan de los valores sobre los que se construyó la UE.

Daniel Barroso Domínguez. Madrid

El negocio de una pasión

Hace unos días, mientras intentaba conseguir entradas para un concierto tan solo segundos después de que salieran a la venta, vi que todas se agotaban. Minutos después entré a TikTok y comprobé que muchos usuarios ya estaban vendiendo sus entradas a precios abismales. Me parece vergonzoso que aquellos que realmente quieren asistir al concierto vean su sueño frustrado por gente que probablemente ni siquiera conoce al cantante. No convirtamos una experiencia increíble en una manera de aprovecharse de los demás.

Ana Soler Trias. Barcelona