Expoliados de su historia

Las lectoras y los lectores escriben sobre la retirada de la palabra Palestina en el Museo Británico, las medidas del Gobierno contra la corrupción, el agotamiento de los profesores y la ética juvenil

Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Como prehistoriadora y arqueóloga, me ha llamado poderosamente la atención la noticia de que el Museo Británico ha retirado el término Palestina de la sala dedicada a esta región a instancias de un grupo proisraelí que aduce que su utilización crea una falsa impresión de continuidad. Palestina es un término bien establecido, tradicionalmente utilizado por la academia, sobre una base científica. Palestina, mandato británico, fue campo de investigación de destacados arqueólogos de ese país. Por ello, resulta asombroso que el Museo Británico haya cedido a presiones interesadas en dirimir una cuestión falsa. ¿Toca ahora arrebatar, además, al pueblo palestino su historia, su cultura y su identidad?

Isabel Rubio de Miguel. Madrid

¿Por qué solo los corruptos?

Me encanta la iniciativa del Gobierno que pretende vincular los beneficios penitenciarios como el tercer grado o la libertad condicional al cumplimiento de la responsabilidad civil y la reparación económica de los delitos de corrupción. Pero quisiera no limitar esta decisión a los delitos de corrupción. ¿Es que los ciudadanos comunes no deberían también tener derecho a recuperar sus bienes robados y percibir compensaciones antes de que los delincuentes consigan beneficios penitenciarios?

Adolfo Barguilla. Sabadell (Barcelona)

No puedo más

Me han renovado 30 días más la baja médica después de un mareo que me hizo tocar el suelo en el instituto donde trabajaba. No fue casualidad. Fue acumulación. Acumulación de exigencias constantes. De responsabilidades que aumentan. De recursos que no llegan. He hablado. He pedido apoyo. He advertido del desgaste. Y cuando la estructura no cambia, cuando la sobrecarga se normaliza y cuando pedir ayuda no genera respuesta, el cuerpo termina pagando lo que el sistema no asume. No es debilidad; es agotamiento estructural. No se puede sostener indefinidamente lo insostenible. Cuidar al profesorado no es un privilegio; es la base de cualquier educación pública digna. Yo solo quería enseñar, no enfermar haciéndolo.

Alicia Martín Macías. Cartaya (Huelva)

Educar en valores

En tiempos de negacionismo de las diferentes violencias sociales estructurales (contra las mujeres, los pobres, los migrantes) y de escándalos sistémicos relativos a abusos de poder y conductas de acoso en las instituciones, la escucha atenta de las inquietudes y conversaciones de mis hijos, en edad escolar, resuena también saturada de contenidos xenófobos, homófobos, misóginos y partidarios de las tiranías pasadas y presentes. Valores como el respeto a uno mismo y al otro, el sentido crítico, la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, la cooperación y la humildad ayudan a tejer comunidad y a construirse acompañado por otros. Nadie dijo que fuese tarea fácil, pero debemos proponernos con rigor ser lo “suficientemente buenos” para llevar de la mano a nuestros hijos hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Mónica Leira Sanmartín. Madrid