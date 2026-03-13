Premios Oscar 2026: claves, cuándo y dónde ver la alfombra roja y la gala en España y América

Las estatuas de los premios durante la pasada edición de los Óscar.

Esto es lo que debes saber de cara a la noche más importante de Hollywood, que se celebra este domingo 15 de marzo en Los Ángeles

La ceremonia de los premios Oscar celebra su 98ª edición este domingo 15 de marzo. La gala tendrá lugar en el Teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles, y como siempre, reunirá a numerosas estrellas. La ceremonia será conducida nuevamente por el cómico Conan O’Brien, que debutó el año pasado. Y junto a él, también regresará el equipo que dio vida al evento en 2025. Además, Adrien Brody, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Javier Bardem, Kieran Culkin, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Mikey Madison y Zoe Saldaña presentarán los premios de esta edición.

Además, entre las actuaciones musicales del evento destacan las de Miles Caton y Raphael Saadiq, que interpretarán la canción original de Los pecadores nominada al Oscar, I lied to you. Así como la de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las cantantes detrás de HUNTER/X, que interpretarán la canción original Golden, nominada por la película de animación KPop Demon Hunters. Por último, la gala contará con la participación musical de Josh Grobany y el Coro Maestro de Los Ángeles.

Entre las películas favoritas de este 2026 destaca Los Pecadores, con 16 nominaciones. De hecho, la cinta de Ryan Coogler ha roto el récord de candidaturas de los Oscar. Además, destacan Una batalla tras otra, con 13, y Frankenstein, Marty Supreme y Valor sentimental, con 9. España y su cine estarán representados por Sirât, ya que la cinta de Oliver Laxe competirá por lograr la estatuilla a mejor sonido y a mejor película extranjera.

¿Cuándo comienza el espectáculo?

La alfombra roja de los Oscar empezará a recibir a los protagonistas este domingo unas horas antes de la ceremonia, que comenzará exactamente a medianoche en España, es decir, a las 19.00 en la costa oeste. Este horario se repite por tercer año, lo que hace que no sea tan tarde allí, ni muy de madrugada en Europa.

Estos son los horarios para América:

Costa este de Estados Unidos, desde las 16:00 horas.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua desde las 17:00 horas.

Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá y Perú desde las 18:00 horas

Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana desde las 19:00 las horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay desde las 20:00 horas

Dónde ver la alfombra roja y la ceremonia

La ceremonia se retransmite en vivo por ABC y Hulu. Pero en España, la plataforma Movistar Plus+ (canal 15) será la encargada de emitir la alfombra roja y los premios. Ofrecerá una retransmisión en directo y en exclusiva con una programación especial que arrancará a las 22.30 con La noche de los Oscar. Este programa estará conducido por María Gómez e incluirá las primeras conexiones con la alfombra roja de Cristina Teva y los comentarios de María Escoté. Desde las 23.30 el público podrá ver la señal oficial del tapete rojo, y desde las 00:00 la gala, que contará con los comentarios de Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira.

Y como cada año, EL PAÍS también ofrecerá una cobertura del evento en directo desde Los Ángeles y desde sus redacciones de Madrid y México.