Dar hoy a los inmigrantes lo que recibimos ayer

Soy hija de emigrante. Mi padre fue uno de los cerca de 300.000 gallegos que entre 1960 y 1980 marcharon a países europeos en busca de trabajo. Aquellas personas enviaron remesas que ayudaron a modernizar Galicia: se mejoraron viviendas, se abrieron negocios, se compraron tierras y maquinaria, y muchos pudieron estudiar. Gracias a ese esfuerzo, algunos prosperamos; yo fui la primera doctora de mi familia. Hoy escucho discursos que dicen que nuestros emigrantes se marchaban con contrato y de forma legal. No siempre fue así. Mi padre se fue sin contrato, con dinero prestado para el viaje, y vivió en un centro de acogida hasta encontrar trabajo. Tampoco renunció a su identidad. Durante casi 30 años en barcos holandeses, siguió hablando gallego, escuchando su música y cocinando como en casa. Se adaptó y respetó las normas, pero sin dejar de ser quien era. España fue durante décadas un país de emigrantes. Nuestros padres y abuelos cruzaron fronteras con miedo y pocas certezas, buscando lo mismo que buscan hoy quienes llegan: trabajo, dignidad y un futuro mejor. Si Europa nos dio una oportunidad, lo coherente es ofrecer hoy esa misma oportunidad a los demás.

Rosa Romero Franco. Lugo

Trump y los combustibles fósiles

Si la niebla ideológica impide a Trump comprender los motivos climáticos detrás de la transición energética, como líder de su país debería, al menos, saber que las energías limpias son hoy más eficientes, baratas y seguras que la quema de combustibles fósiles. Este progreso tecnológico se ha producido en gran parte gracias a los científicos estadounidenses pero hoy tiene mejores perspectivas de futuro en China o Europa que en el país que las desarrolló. Ya sabíamos que Trump era un nefasto presidente pero hoy se constata que, además, es un hombre de negocios incapaz que desaprovecha los mejores activos del país, se ancla a tecnologías obsoletas y aumenta su dependencia de países exportadores de combustibles fósiles.

Daniel Martínez-Arana. Valladolid

Una terrible y fatal coincidencia

Un tren descarrila. No es el primero, ni será el último. En el tren de cercanías en el que yo viajaba a diario, raro era el mes en el que alguno no descarrilara. Nunca hubo heridos de consideración. En la historia reciente de los AVE también ha habido varios descarrilamientos, pero ninguno tan grave como el ocurrido en Adamuz, porque al descarrilamiento se ha unido la fatalidad de la coincidencia con el Alvia. Sin esa terrible casualidad no estaríamos todos tan conmocionados ni los demagogos podrían hablar y adjetivar de “criminal” este terrible y fatal accidente.

José Miguel Unzaga. Bilbao