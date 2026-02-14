Ir al contenido
Opinión
CARTAS AL DIRECTOR

Y tú, ¿cómo ligas?

Los lectores y las lectoras escriben sobre el acoso sexual, la situación de los jóvenes, las elecciones aragonesas y el amor

El dirigente del PP madrileño Alfonso Serrano, en una rueda de prensa el día 6.Claudio Álvarez
Cartas al Director
La semana pasada, Paco Salazar compareció en una comisión del Senado, donde afirmó que siempre había tratado con respeto a todas las mujeres con las que había trabajado. Esta semana, Íñigo Errejón solicitaba el archivo de la causa abierta en su contra por presuntas agresiones sexuales. Entre medias, Alfonso Serrano, en defensa del alcalde de Móstoles, preguntaba a un periodista: “Y tú, ¿cómo ligas?“. Vivimos tiempos pésimos, pero también una coyuntura que puede servir para enterrar todos aquellos rasgos de la masculinidad incompatibles con el feminismo. Urge abrir un debate en profundidad sobre la masculinidad heterosexual y, con él, la necesidad de contar con ejemplos y referentes. Para eso es imprescindible replantear todas las nociones asociadas al comportamiento masculino heterosexual. Como reclamaba la politóloga Alicia Valdés el pasado 25-N: “Necesitamos nuevos modelos de masculinidad que estén más vinculados a una emancipación, a una forma de ser un hombre deseable de otra manera”.

Ricardo Ciacci Strina. Madrid

Miedo al mañana

Nos dicen que estudiemos, que nos esforcemos, que soñemos en grande. Pero luego vemos alquileres imposibles, trabajos precarios y un planeta agotado. Somos la generación del “todo es posible” y del “nada es seguro”. Queremos un futuro digno, no perfecto: poder independizarnos sin miedo, trabajar sin vivir al límite y no sentir que el mundo se tambalea mientras hacemos exámenes. Muchas decisiones se toman pensando a corto plazo, sin contar con quienes tendremos que vivir con sus consecuencias. Mientras se debaten cifras y estrategias, nosotros debatimos si podremos independizarnos algún día. El mañana se está construyendo hoy y también nos pertenece.

Maria Cervera Gené. Barcelona

España es diferente

No puedo entender por qué en Alemania la CDU y el SPD han podido gobernar en coalición y en España, en situaciones como las de Extremadura o Aragón el PP y el PSOE no pueden llegar a un acuerdo y mandar a la cuneta a un Vox cada vez más envalentonado y peligroso. Verdaderamente, España es diferente.

Carlos Fernández Barberá. Madrid

Museo vivo

Hoy es San Valentín, y eso me hace recordar que somos, en gran medida, un museo vivo compuesto por las personas que hemos amado, aquellas que nos han mirado, interpretado y, en ocasiones, incluso malentendido. Cada encuentro ha dejado una huella. Vivimos en una sociedad que insiste en el individualismo. Sin embargo, basta observar nuestras inseguridades, pasiones o convicciones para comprender que están profundamente ligadas a las relaciones que hemos entretejido en nuestras vidas. Somos biografías colectivas que intentan narrarse en singular.

Cristina Enríquez Fernández. León

