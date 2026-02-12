Gaza y el dolor interminable

Últimamente, las noticias se van atropellando unas a otras, pero me niego a olvidar que Gaza ha sido y es la mayor vergüenza humana de nuestro tiempo. En ese desafortunado lugar, la población civil continúa sufriendo las consecuencias de una devastación y actos crueles sin precedentes. En la Franja, el único maná que vuela sobre su cielo es el de los misiles. Los hospitales yacen en ruinas. El hambre, la escasez de medicamentos, el barro como alfombra, la miseria, en definitiva, continúan cebándose con una población civil que ha tenido la desgracia de habitar en una de las zonas elegidas por unos señores de la guerra que, sedientos de sangre, no cejan en su empeño de continuar infligiendo el terror y un sufrimiento indecible a unas personas que no pueden soportar más dolor.

Félix Jiménez. Madrid

Abrir los ojos

Tras una semana de aulas vacías por las alertas meteorológicas, ayer pregunté a mis alumnos en un examen por el cambio climático. A ver si ellos saben lo que es y cómo se manifiesta. Es inevitable pensar en El archivo de las tormentas, de Brandon Sanderson, donde el clima extremo moldea la civilización. La diferencia es que en nuestro mundo la aceleración del cambio climático no es una fantasía épica, sino una realidad para la que nuestras infraestructuras y los protocolos, tanto de prevención como de gestión de crisis, no están preparadas. A las evidencias de estos días me remito. Para no sufrir como los personajes de ese mundo de fantasía del que les hablaba, concienciémonos y preparemos el futuro para que actúe con más diligencia que nosotros.

Rafael Ferrer Fernández. Torremolinos (Málaga)

Cansancio democrático

La desafección hacia la política se ha convertido en un lugar común. La desconfianza, el hartazgo y la sensación de distancia entre representantes y ciudadanos aparecen con frecuencia en las conversaciones cotidianas. Un cansancio generado por promesas incumplidas, debates simplificados y una comunicación política cada vez más orientada al impacto inmediato que han erosionado la credibilidad de las instituciones. La política se percibe más como espectáculo que como espacio de deliberación. El riesgo no es solo la crítica, necesaria en cualquier democracia, sino la renuncia. Cuando el desencanto se transforma en indiferencia, se debilita la participación y se abre espacio a soluciones simples para problemas complejos. La democracia exige atención, implicación y paciencia. Sin ellas, el cansancio termina pasando factura.

Lluis Sole Bahima. Barcelona

Un defensor de la sanidad pública

El 30 de enero, falleció mi marido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, el mismo hospital donde ejerció 40 años como cirujano. Era una persona volcada en su profesión y un firme defensor de una sanidad que cuide a todos los pacientes con dignidad. Quiero agradecer a todo el personal médico del 12 de Octubre su atención, profesionalidad y, sobre todo, el acompañamiento que nos han brindado. Quienes lo conocimos nos sentimos afortunados de haber compartido tanto tiempo con él. Lo vamos a echar muchísimo de menos.

Esther Fuentes Castro. Madrid