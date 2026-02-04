Al menos 18 palestinos muertos en bombardeos israelíes en Gaza pese al alto el fuego

Familiares lloran ante los cuerpos de las víctimas de un ataque israelí, este miércoles, en el hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza.

El ejército justifica los ataques, en los que han perecido cuatro menores, en uno previo contra sus soldados. Israel impide desde la mañana la salida de enfermos y heridos por Rafah

Los bombardeos israelíes en Gaza han matado desde primera hora de este miércoles al menos a 18 palestinos, entre ellos cuatro menores, pese al alto el fuego que rige desde octubre. Uno de ellos es un bebé de cinco meses, Saqr Badr al Hattu, según han informado las autoridades sanitarias. El ejército israelí justifica los ataques en uno previo contra su ejército que hirió a un soldado de gravedad.

Entre los muertos figuran cuatro menores y una mujer de 55 años. Las Fuerzas Armadas de Israel han abierto fuego de artillería contra zonas de tiendas de campaña y viviendas en Jan Junis, en el sur, y en Ciudad de Gaza, la capital, ubicadas ambas en el 50% de la Franja que no controla.

Cuando Israel comunica un ataque contra sus tropas en Gaza, suele incrementar en las horas posteriores sus bombardeos en represalia. Sucedió el pasado noviembre, en la jornada más letal del alto el fuego. Lanzó una intensa oleada de ataques por tierra y aire y causó más de 100 muertos, en su mayoría menores y mujeres. Este miércoles, las víctimas mortales por fuego israelí en cuatro meses de tregua han superado los 530, según el recuento hospitalario.

En esta ocasión, el ejército ha dado cuenta a primera hora del día de un ataque nocturno contra sus tropas cuando ejecutaban “una operación rutinaria cerca de la Línea Amarilla”, la divisoria marcada en el alto el fuego que Israel ha ido modificando a su beneficio: a un lado, está la casi vacía parte en ruinas que controlan las tropas israelíes y donde comenzará la reconstrucción; al otro, viven más de dos millones de gazatíes y sigue gobernando Hamás. El comunicado militar denuncia “una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego” y añade que “unidades blindadas y naves de las Fuerzas Aéreas efectuaron ataques de precisión en la zona”. No ha aludido al resto de lugares bombardeados.

Entierro de uno de los palestinos muertos este miércoles en los bombardeos del ejército de Israel, este miércoles en Ciudad de Gaza. Khames Alrefi (Anadolu/Getty Images) Familiares de las víctimas de un ataque israelí lloran durante el traslado para su entierro en Jan Yunis, este miércoles. Abed Rahim Khatib (Anadolu/ Getty Images) Mujeres lloran ante los cuerpos de cuatro muertos por los ataques israelíes, este miércoles, en el hospital Nasser de Jan Yunis. Tariq Mohammad (DPA/Europa Press) Un hombre ante el cuerpo de un palestino muerto tras el ataque israelí, este miércoles, en el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza. Dawoud Abu Alkas (REUTERS) Entierro de cuatro de los palestinos muertos por un ataque israelí, este miércoles, en Jan Yunis. Abed Rahim Khatib (Anadolu/Getty Images)

Todo ello en los primeros días de la reapertura de Rafah, el paso entre Gaza y Egipto, que da un leve respiro a una población extenuada. El lunes, cuando volvió a operar tras casi dos años cerrado, Israel solo permitió regresar a la Franja a 12 de los 42 gazatíes que llegaron. Los pocos que cruzaron relataron a su llegada abusos y humillaciones en el control israelí. Este martes, pasaron más, unos 40. Han llegado, ya entrada la madrugada de este miércoles, a un hospital de Jan Yunis, según ha informado el Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás.

Opacidad

Tanto las entradas como las salidas (principalmente de enfermos que requieren atención médica urgente) de Rafah dependen de la autorización previa de las autoridades militares de Israel. Las cifras en ambas direcciones están de momento por debajo de las apuntadas antes de la apertura. No hay explicaciones sobre los criterios de los números establecidos ni los motivos de los rechazos.

Este miércoles, Rafah ha vuelto a abrir, pero las autoridades militares israelíes no están permitiendo que salgan los enfermos y heridos palestinos. El organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) culpa de la situación en un comunicado a la Organización Mundial de la Salud de la ONU, que coordina las salidas, por “no haber presentado aún los detalles de coordinación necesarios por razones de procedimiento”.