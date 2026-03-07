Los museos catalanes reconocen a las artistas nacidas entre 1920 y 1950 a las puertas del 8M

Una cincuentena de artistas en el acto de reconocimiento de este sábado en el Museo Nacional de Arte de Catalunya.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya y la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya han sido los organizadores del acto celebrado en el MNAC

Una cincuentena de artistas nacidas entre los años 1920 y 1950 han recibido este sábado un homenaje en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en un acto organizado por el mismo museo nacional y la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya a las puertas del 8M. Todas ellas forman parte del proyecto Artistes. Femení Plural, impulsado por esta red con el objetivo de hacer visibles las trayectorias artísticas que han sido largamente silenciadas o infravaloradas por los relatos hegemónicos de la historia del arte.

La iniciativa quiere constituir también una acción de reparación simbólica y de memoria colectiva, orientada a restituir el lugar que estas creadoras merecen en el relato cultural compartido. Entre las homenajeadas, donde había caras muy poco conocidas para el gran público, pero también otras que han tenido más proyección sobre todo en los últimos años, figuran Mari Chordà, Pilarín Bayés, Roser Capdevila, Sílvia Gubern, Teresa Gancedo, Pia Crozet, Tere Vila Matas o Kima Guitart.

La ilustradora Pilarín Bayés, dibujante muy activa a sus 84 años, que ha ilustrado centenares de cuentos y colaboradora histórica de la revista Cavall Fort, ha manifestado sentir una “felicidad enorme” por el reconocimiento y por encontrarse con “tantas compañeras del mundo del arte”. Por su parte, Roser Capdevila, madre de las populares Les tres bessones, ha afirmado que “ya es hora de que las mujeres ocupen un lugar importante en la sociedad del arte”.

Pilarín Bayes y Roser Capdevila en el acto del MNAC. Quique García (EFE)

Todas las participantes, mujeres que apostaron por seguir su pulsión artística a contracorriente, en tiempos convulsos y con unas estructuras familiares que las querían en casa, han recibido el reconocimiento de la consejera de Cultura, Sònia Hernández, que ha participado en este evento justo antes del Día de la Mujer. Ha destacado de ellas que “han contribuido de manera decisiva al patrimonio artístico del país, al tiempo que han abierto la puerta a tantas otras mujeres de generaciones posteriores para hacerlo”.

Además, la titular de Cultura ha avanzado que este homenaje “no es un punto y final”, sino “un trabajo en proceso, un proyecto vivo y poroso que seguirá creciendo con nuevas participaciones”. En el marco de Artistas. Femenino Plural se ha llevado a cabo una labor continuada de investigación, identificación, documentación y grabación de entrevistas de artistas presentes en las colecciones de los museos miembros de la Red, poniendo en valor sus obras y contextualizándolas desde una mirada crítica y de género.

Esta investigación se ha encargado a la historiadora del arte Elina Norandi, que ha coordinado los trabajos de estudio y revisión historiográfica. El acto de hoy se ha convertido en un espacio de encuentro y visibilización que sitúa a las artistas en el centro y reafirma el compromiso del Museo Nacional y de la Red con la construcción de una historia del arte más justa, plural e inclusiva. El proyecto, que se seguirá ampliando con nuevas artistas, se puede consultar en en el apartado Veu i Memòria de la página web de la red.

Las artistas reconocidas son: Maria Isabel Adalid, Maria Jesús Andreu, Maria Rosa Andrés, Pilarín Bayés, Josefina Brunés, Carolina Camañes, Roser Capdevila, Elisenda Capdevila-Gaya, Marta Casas, Xaro Castillo, Eugènia Ciuró, Mari Chordà, Montse Clavé, Lluïsa Clols, Dolors Cols, Carme Coma, Montserrat Costa, Martha Crockett, Pia Crozet, Sefa Ferré, Teresa Gancedo, Sílvia Gubern, Kima Guitart, Teresa Jordà Vitó, Lluïsa Jover, Ana Lentsch Madola, Rosa Mirambell, Toni Miserachs, Mercè Modol, Glòria Morera, Adelaida Murillo, Núria Picas, Núria Pié Barrufet, Elsa Plaza, Dolors Puigdemont, M. Assumpció Raventós, Carme Riera, Elisenda Sala, Maria Teresa Sanromà, Pilar Segura, Montserrat Senserrich, Marta Sentís, Mariel Soria, Dominica Sánchez, Montserrat Torras, Maria José Vela, Marika Vila, Tere Vila Matas, Antolina Vilaseca y Marga Ximénez.