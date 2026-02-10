La Comisión Europea advierte a España que “un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha reconocido una vez más que cuestiones como la regularización masiva de inmigrantes decidida por España es competencia de los Estados miembros. A la par, sin embargo, en un debate en la Eurocámara sobre el proceso anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha advertido que “un permiso de residencia no es un cheque en blanco” y que España deberá “asegurarse” de que su decisión de regularizar más de medio millón de personas no tiene “consecuencias negativas” en el resto de la UE.

“Algunas cuestiones siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros, pero al mismo tiempo, esa responsabilidad significa que cada Estado miembro debe asegurarse de que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión”, ha dicho Brunner al comienzo del debate sobre “la política de regularización a gran escala de España y su impacto en el espacio Schengen y en la política migratoria de la UE”, impulsado por el Partido Popular Europeo (PPE) con apoyo de todos los partidos más a la derecha del hemiciclo europeo.

Brunner, que pertenece al PPE, ha advertido a España de que un permiso de residencia “no es un cheque en blanco para moverse por la UE” y ha indicado que las normas europeas son “claras” y deben “respetarse”. En este sentido, ha recordado que si una persona que tiene un permiso de residencia es encontrada viviendo de forma ilegal en otro país de la UE o incluso solicitando una demanda de asilo, “deberán ser enviadas de vuelta al Estado miembro que emitió el permiso de residencia”. Y eso es “lo que esperamos ver en relación con las medidas anunciadas recientemente por España y otras similares de otros países”, ha subrayado, adelantándose a acontecimientos —todavía no se ha iniciado el proceso de regularización— y aventurando por tanto escenarios aún no producidos.

La decisión de regularizar a más de medio millón de migrantes choca de frente con la tendencia mayoritaria de los Estados europeos de endurecer las políticas migratorias. Y también con la posición del propio Brunner, un austriaco conservador que gusta usar el término migrantes “ilegales” para referirse a los que están en situación irregular.

Que España va a contracorriente de la tendencia generalizada de la UE de endurecer la política migratoria quedó evidente este mismo martes en Estrasburgo. Unas horas antes del debate, los eurodiputados aprobaron, con holgada mayoría —408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones— la creación de una lista europea de países de origen seguros, lo que permitirá rechazar más fácilmente las demandas de asilo de los solicitantes procedentes de esas naciones. Con una mayoría algo más ajustada pero todavía cómoda de 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones, también dieron su visto bueno, como ya habían hecho los Estados a finales del año pasado, a la modificación del concepto de “tercer país seguro”, lo que abre la puerta a la creación de centros de deportación fuera de las fronteras europeas, propuesta que ha rechazado España con contundencia y que también critican múltiples organizaciones humanitarias.