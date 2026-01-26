Policías de Trump fuera de control

El enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Trump y sus propios ciudadanos descendió el sábado a un nuevo nivel de oscuridad con el asesinato a tiros de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, en Minneapolis a manos de la policía migratoria. Los agentes federales descerrajaron numerosos disparos a Pretti tras reducirlo y forcejear con él en el suelo. Pretti participaba en una protesta contra la presencia en Minneapolis de las brigadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Era un ciudadano estadounidense, vecino de Minneapolis, y trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del hospital de veteranos de la ciudad. Su asesinato en plena calle por un cuerpo que actúa sin ningún tipo de límites a la violencia está a un paso de convertirse en un símbolo de la lucha contra la brutal represión migratoria del Gobierno de Trump.

La muerte de Pretti se produce dos semanas después de que agentes del mismo cuerpo del ICE, también en Minnea­polis, asesinaran a Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, que protestaba desde su coche contra ellos. Las autoridades se apresuraron a culpar a las víctimas, pese a que los vídeos grabados por los testigos lo desmienten. En el caso de Pretti, la misma dinámica narrativa se ha reproducido en las primeras horas de conmoción.

Una ola de indignación recorre las ciudades de EE UU, en su mayoría entornos progresistas donde se valora la contribución de los inmigrantes, ante las consecuencias humanas, sociales y económicas de una represión policial inaudita en su nivel de violencia que los fanáticos de la Casa Blanca bautizan como “la mayor operación de deportación de la historia”. Esa oposición ciudadana se ha vuelto especialmente intensa en el Estado de Minnesota, donde está desplegado este cuerpo policial federal desde finales del año pasado, cuando un youtuber publicó un vídeo en el que acusaba a la comunidad somalí de Minnesota, asentada allí hace décadas, de un fraude millonario con ayudas públicas.

Unos 3.000 agentes de esta policía migratoria participan desde entonces en redadas indiscriminadas que han sido criticadas por gobernadores y alcaldes de todo el país por su brutalidad. Su manera de actuar, enmascarados y con tácticas de ocupación militar, está más dirigida a ofrecer un espectáculo de crueldad que a seguir una lógica de seguridad ciudadana. Ante cualquier exceso, pueden contar con el absoluto respaldo de la Casa Blanca. Como ocurrió en el caso de la muerte de Renee Good, la Administración de Trump acusa a las víctimas de “terrorismo doméstico” y de provocar la reacción de los agentes de ICE.

Desgraciadamente, es una forma de impunidad con la que todos los cuerpos policiales han actuado siempre en EE UU. Esta realidad es especialmente dolorosa en Minnea­polis, la ciudad donde un policía local asfixió hasta la muerte al ciudadano negro George Floyd en 2020. El suceso dio origen a las manifestaciones masivas de Black Lives Matter por todo el país. Hoy, sin embargo, aquel parece un país más pacífico. El ICE era un cuerpo policial marginal antes de la llegada de Trump que se dedicaba a detener a inmigrantes con órdenes de expulsión. El actual Gobierno lo ha convertido en una fuerza de ocupación de las calles. Nadie sabe adónde puede llegar la tensión en un país con cientos de millones de armas de fuego en manos privadas que no entienden de ideologías. La seguridad ciudadana no es un juguete de marketing al servicio de Trump. En Minneapolis se ha abierto un camino siniestro para la democracia norteamericana.