Las barbas de tu vecino

Por inútil que sea fijarse en las palabras —en su caótica y contradictoria explosión cotidiana más vale mirar los hechos— me atrevo a detenerme un momento en la semejanza casi calcada entre lo expresado por el consejero de seguridad de Trump, Stephen Miller, y Calicles, el personaje de Platón que, en el Gorgias, defiende el argumento de que “si se consulta a la naturaleza, lo justo consiste en que el más poderoso tiene derecho a apoderarse de lo que pertenece al más débil”. En diálogo con CNN esta semana, Miller declaraba lo mismo: “Vivimos en un mundo en el que tú puedes decir todas las bellezas internacionales que quieras, pero también vivimos en el mundo real, que es gobernado por la fuerza, que es gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”.

En ese mundo real, según Miller, Trump puede apoderarse de todas las riquezas de Venezuela, Colombia o Groenlandia, no porque así lo digan las leyes o la justicia, sino porque es el más fuerte. Platón, siempre opuesto a la tiranía, le contestaba a Calicles, por boca de Sócrates, que es peor cometer una injusticia que padecerla, y que el más malo de los hombres (y el más tiránico), a la postre, será también el más desgraciado. Este resultado final, por el momento, se lo podemos aplicar al tirano Maduro, recién caído en desgracia, pero no es imposible que un día lo veamos también en las personalidades más tiránicas del mundo de hoy, Kim, Putin, Netanyahu o Trump. Pero dejemos de lado las palabras del ideólogo actual y del filósofo antiguo y vengamos a los hechos.

Lo que ocurrió en Venezuela fue la consecuencia de dos acciones: una traición interna del círculo más cercano al tirano Maduro, y una operación muy bien planeada y ejecutada por la Delta Force, la compañía de élite del ejército americano, sin duda la más eficaz y mortífera del mundo, capaz, entre otras cosas de matar en pocos minutos a los 32 guardaespaldas cubanos que custodiaban al déspota venezolano. Como en un videojuego, la especialidad de los hombres de la Delta Force consiste en matar en el acto a quien sea necesario, y en raptar vivo o muerto a quien se les ha indicado que se deben llevar. Aun con el jefe de la misión herido varias veces en una pierna y con su helicóptero alcanzado por proyectiles, pero no derribado, lo lograron. Trump, por supuesto, no cabe de la dicha, y en la euforia del triunfo amplía sus amenazas a otros territorios. El cálculo y la rueda de la fortuna, de momento, le siguen sonriendo al aspirante a emperador universal.

No nos fijemos en las palabras de la vicepresidente de Maduro, hoy presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez. Cuando ella dice que su jefe y el presidente legítimo sigue siendo Maduro, lo hace como un saludo a la bandera: el hombre al que defiende está preso, aislado y en la antesala de una cadena perpetua. Cuando ella sostiene que Trump mentía al decir que lo suyo en el Caribe era una operación antidrogas, y que lo cierto es que viene por el petróleo, por mucho que ponga un tono indignado y acuse a los gringos de hipocresía, esa hipocresía ni siquiera existe pues es lo mismo que Trump, ya sin máscara alguna, declara a los cuatro vientos. Y en los hechos, ya no en las palabras, doña Delcy está haciendo exactamente lo que Rubio, y sobre todo, Richard Grenell, el virrey de Trump, embajador in pectore y amigo íntimo de su hermano (Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea venezolana) le indican.

El círculo se cierra: quien fuera la más cercana amiga de los rusos en Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, son ahora los dueños del poder en el país petrolero. ¿Quiénes son los beneficiados más obvios, en términos de fuerza y poderío, en la nueva jerarquía venezolana? Ellos. Desde antes de su posesión en la presidencia de la república y en la Asamblea, un informado agente de inteligencia venezolano en el exilio, Martín Rodil , lo dijo sin pestañear: quienes vendieron a Maduro a la CIA fueron los hermanos Rodríguez. Obviamente yo no puedo asegurar que esto sea cierto, pero según se va viendo lo que pasa en Venezuela, la intervención de Trump allí no se hizo para restaurar la democracia, sino para instaurar un gobierno títere que obedezca a las órdenes de Washington. Si Maduro era un usurpador de la presidencia, Delcy Rodríguez lo era también de la vicepresidencia, así que a lo que estamos asistiendo es a un negocio económico entre Trump, las grandes compañías petroleras y una de las familias o facciones del chavismo. María Corina Machado, por mucho que dedicara su premio Nobel a Trump, y por mucho que haya ganado las elecciones por interpuesta persona, Edmundo González, se ha quedado, como decimos por acá, sin el pan y sin el queso.

En la euforia del rapto casi perfecto de Maduro y su consorte, Trump señaló, con la grosería que lo caracteriza, sus dos objetivos próximos: Colombia y Groenlandia. El presidente de la nación más poderosa del mundo trató al presidente de Colombia como si fuera un monigote, y con la expresión más grotesca que pudo encontrar: “He’s gotta watch his ass” (“tiene que cuidarse el culo”). El problema, le habrá explicado Rubio a su jefe, es que Petro no es un usurpador ni un torturador como Maduro; tampoco es un narcotraficante. Es todo lo contrario: un presidente elegido democráticamente, una víctima de torturas (cuando estuvo preso) y una víctima del narcotráfico (como de algún modo lo somos todos los colombianos). Es posible, como también dijo Trump, que Petro sea un “enfermo”, pero padece exactamente de los mismos males que aquejan a quien lo acusa: megalomanía, incontinencia verbal en redes sociales, especialmente en la madrugada, e ínfulas de autócrata que, hay que reconocer, las puede ejercer con más realismo el presidente de Estados Unidos que el presidente de mi débil país.

Débil, sí, pero no tanto, y respetuoso del derecho internacional. Colombia no es una república bananera ni sus habitantes somos despreciables. En términos de superficie, ocupa el lugar 25º del mundo; en cuanto a población, es el país 27º del orbe, tiene más habitantes que España, y ostenta el cuarto lugar en las Américas, por delante de Canadá o Argentina. Nuestro índice de desarrollo humano es alto, y en cuanto al PIB es la nación 32º de un planeta en el que hay alrededor de 200 países. Somos grandes productores de oro, carbón, petróleo, cobre, café, carne, flores, banano, etc. Tenemos una medicina de talla mundial, universidades de alto nivel, una diversidad biológica y unas riquezas naturales que pueden despertar la codicia de muchos. La historia ha demostrado que no somos pusilánimes y tenemos coraje. Trump debió entender que no nos vamos a dejar arrebatar pasivamente lo que tenemos. Lo que quizá consiga con el chavismo, hacer de Venezuela una colonia, no lo va a lograr fácilmente con los colombianos. Como le decía Sócrates a Calicles, es peor cometer una injusticia que padecerla. Y cometer la injusticia en Colombia es más complicado que cometerla en Groenlandia.

Quizá por lo mismo Petro y Trump hablaron una hora por teléfono y al final el segundo declaró que había sido “un honor” hablar con el primero, con el enfermo que debía cuidarse el culo. En estos momentos, si no estoy mal, es Europa la que se tiene que cuidar la espalda en Groenlandia. Es más fácil invadir un territorio enorme, pero casi desierto (con menos de 100.000 habitantes) que un país tropical complicadísimo, con dos océanos, selvas y tres cordilleras, y 50 millones que hablamos español. Trump le ha pelado las barbas a Venezuela; Groenlandia las debe poner a remojar.