La Justicia argentina halla un presunto acuerdo por cinco millones de dólares para que Milei promocionara la criptoestafa $Libra

Los investigadores detectan más de una treintena de llamadas entre el presidente argentino y su entorno con un empresario involucrado en $Libra en las horas previas y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda

La investigación judicial por la estafa de la criptomoneda $Libra acorrala al presidente argentino, Javier Milei, quien la promocionó a través de sus redes sociales. Peritos judiciales encontraron en el teléfono del empresario Mauricio Novelli un presunto acuerdo por cinco millones de dólares por el apoyo de Milei al proyecto, según reveló este fin de semana El Destape. El documento se encontraba entre las notas de Novelli y había sido eliminado, pero los investigadores lo lograron recuperar. Aunque no hay pruebas por ahora de que el supuesto acuerdo fuese validado por el Gobierno, la cifra coincide con el volumen de transferencias a través de billeteras digitales detectadas por expertos informáticos.

“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H”, escribió Novelli, en referencia a Mark Hayden Davis, el CEO de la empresa que creó la criptomoneda lanzada el 14 de febrero de 2025. El pacto incluía 1,5 millones de dólares en concepto de adelanto, 1,5 millones de dólares más cuando “Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis” y otros dos millones de dólares por “contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

El texto fue redactado entre octubre y noviembre de 2024, antes de que Davis viajara a Argentina. Tal y como refleja el borrador encontrado, el 30 de enero Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y después posteó en X una selfie de ambos en la que detallaba que el estadounidense lo asesoraba en temas de criptomonedas. Esa imagen llamó la atención de los expertos locales en el universo cripto, para quienes Davis era un completo desconocido. Después de ese encuentro, Davis se jactaba de su gran influencia en el Gobierno argentino frente a otros empresarios cripto al asegurar que podía controlar a Milei sobornando a su hermana.

Este sábado se conocieron también registros de llamadas incorporados a la investigación judicial por el caso de $Libra que revelan más de una veintena de llamadas telefónicas y mensajes entre Novelli y el entorno más cercano a Milei durante las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda y después de su colapso.

La criptomoneda $Libra se lanzó el viernes 14 de febrero de 2025. Milei la difundió desde su cuenta en X con un mensaje que lo presentaba como un proyecto privado supuestamente dedicado a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Incluía el enlace de una web y el código de un contrato que le permitía a los interesados comprarla. La promoción del presidente argentino provocó que una gran cantidad de personas invirtiera en la moneda, que escaló con rapidez y un par de horas después se desplomó. Unos pocos con acceso a información privilegiada ganaron millones; miles de personas, en cambio, perdieron todo lo invertido.

Ese mensaje desencadenó un posible fraude transnacional que está en manos de la justicia. Es, además, el escándalo que ha golpeado más de lleno a Milei durante su gestión presidencial.

En los días posteriores al estallido del escándalo, el mandatario argentino intentó despegarse. Afirmó que sólo copió de internet el contrato necesario para comprar $Libra y lo posteó en X. Pero expertos informáticos convocados por el Congreso determinaron que ese código de 44 números y letras mayúsculas y minúsculas no estaba disponible en la red cuando Milei tuiteó. Las nuevas evidencias lo complican todavía más.