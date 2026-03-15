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ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

La noche electoral de Castilla y León, en cinco titulares

Del ascenso del PP y Vox a la desaparición de la izquierda a la izquierda del PSOE

03:19
La noche electoral de Castilla y León, en cinco titulares
De izquierda a derecha, los candidatos del PSOE, PP y Vox a la Junta de Castilla y León.Vídeo: EPV
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Madrid -
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