Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
La brújula europea
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El desastre histórico y los méritos de Alemania

La dependencia de la energía rusa, la seguridad de EE UU y el mercado chino, el apoyo a Israel o el austericidio en la UE han sido graves errores de Berlín. Ello no borra sus aciertos y que es el centro de la esperanza de resistencia europea

Andrea Rizzi
Andrea Rizzi
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Europa se ve zarandeada por la guerra militar que libra Rusia, la político-cultural-comercial que despliega EE UU y la manufacturera de China. Los países europeos y la UE sufren terriblemente para articular una respuesta eficaz. En este contexto, es fundamental concentrar la mirada sobre el principal actor del continente: Alemania.

La historia ha emitido una cruda sentencia condenatoria sobre grandes decisiones alemanas de las últimas décadas. El catálogo es nutrido y notorio. Se entregó a la dependencia energética de Rusia, que alimentaba a bajo coste su economía —pero al precio de inflar las arcas del Kremlin, que preparaba con ellas un asalto—; apostó por una miope relación comercial con China que dio beneficios a corto plazo sin las cautelas para evitar un estrangulamiento en el medio; se entregó a la protección de seguridad de EE UU, descuidando sus Fuerzas Armadas y su industria de defensa. Todo lo anterior fue un gigantesco error que reforzó desgraciadas dependencias.

Pero hay más. Alemania lideró un equivocado austericidio tras la doble crisis 2008-2011; dio durante demasiado tiempo cuartelillo a Viktor Orbán, líder manifiestamente autoritario de un país en la estrecha órbita de influencia alemana; su poderosa industria automovilística ha fallado por completo en la adaptación estratégica a una nueva época y se halla hoy de rodillas; su posición increíblemente complaciente con la criminal respuesta de Israel al infame ataque de Hamás es una mancha moral indeleble que, por el camino, ha impedido que la UE pudiese tomar medidas de calado, exponiéndola a la crítica global de doble rasero. Estos errores son mayoritariamente adscribibles a la CDU, pero el SPD tiene una fuerte corresponsabilidad —basta con acordarse de Schröder y su relación con las compañías energéticas rusas—.

Como resultado de todo aquello, la Alemania actual es un país con un crecimiento estancado, con una dinámica demográfica preocupante, con un prestigio malherido y con una ultraderecha muy radical en auge.

Los argumentos anteriores son conocidos, y esgrimidos con frecuencia, sobre todo desde ámbitos progresistas del sur de Europa. Estos tienden a ocultar otras importantes verdades.

Por ejemplo, el noble gesto de la apertura de las fronteras a un millón de sirios que en 2015 deambulaban en Europa y nadie quería, lo que desactivó una grave crisis humana y política; la generosa aceptación del programa de ayudas pandémicas financiadas con deuda común, que es hoy uno de los motivos fundamentales por los cuales el sur de Europa va mejor; el firme mantenimiento del cordón sanitario a una ultraderecha incomestible; un decidido apoyo a Ucrania, con grandes recursos, mientras otros ofrecen poco más que palabras.

Datos publicados por el Kiel Institute esta semana muestran que Alemania ha triplicado este año su respaldo a Ucrania con respecto a los años anteriores, con un gran esfuerzo para compensar la espantada trumpista. Desde la gran invasión hasta finales de octubre, Berlín ha ofrecido ayuda a Kiev de forma bilateral —sin contar los desembolsos vía UE— por valor de unos 24.500 millones; Francia, unos 7.500 millones; Italia, unos 2.700; España, unos 1.500. Si se suma el canal UE, la cuota alemana sube a unos 41.700 millones.

Con Scholz, primero, y con Merz, ahora, protagoniza un correcto y costoso intento de revitalizar sus Fuerzas Armadas. La coalición en el poder también impulsa un adecuado programa de renovación infraestructural. A Scholz se le debe reconocer haber entendido enseguida que Alemania debía reconstruir su fuerza militar y haber conseguido superar la dependencia energética de Rusia. A Merz se le debe reconocer haber volado la obsesión de la CDU por la rigidez fiscal y haber dicho desde la misma noche de su victoria electoral que Europa debe independizarse de EE UU, con una claridad poco común en el continente. Pero, a la par de esos aciertos, va en la cuenta de Merz la responsabilidad de haber sido uno de los principales autores de una política de apaciguamiento ante las embestidas trumpistas sobre cuyas bondades cunden las dudas. Es cierto que no disponemos de la prueba contraria: ¿Qué habría pasado en caso de confrontación abierta? ¿Ruptura de la OTAN además de abandono completo de Ucrania? ¿Guerra comercial total? No sabemos. Pero sabemos que el apaciguamiento está dando pésimos resultados.

Alemania es a la vez la principal esperanza y el principal temor para la capacidad de resistencia de Europa en este nuevo mundo. Tercera economía del mundo —con un PIB de cinco billones de euros—, hogar de capacidades industriales e intelectuales que son cruciales para los desafíos de este tiempo, situada en el corazón del continente: múltiples factores consolidan su centralidad. Al mismo tiempo, sus errores del pasado reciente y sus tribulaciones actuales generan enorme preocupación. La gran coalición ya no es grande, con una mayoría mínima en el Parlamento y claras dificultades operativas. En este contexto, AfD, una de las ultraderechas más radicales de Europa, avanza al galope. La media de sondeos que recopila Europe Elects la coloca en el primer puesto, con un 26% de intención de voto. Además, Die Linke cuenta con un 11%, el populista BSW otro 4%. Los partidos mainstream no llegan al 60% todos juntos.

Los europeos afrontamos una guerra de supervivencia civilizatoria contra adversarios que, de distinta manera, quieren destruir nuestro modelo.

Putin quiere reconstruir el imperio ruso y erosionar sistemas democráticos europeos que ponen en evidencia su deleznable autoritarismo. Recurre a medios militares, de sabotaje e interferencia, como apunta una vez más la denuncia de este viernes, precisamente de Alemania, de intentos de alterar la campaña electoral de las legislativas de febrero.

Trump, como ha dejado claro su estrategia de seguridad, quiere empoderar las fuerzas europeas afines para consolidar su proyecto político y destruir el nuestro, cargándose de esta manera nuestra capacidad regulatoria y ofreciendo barra libre a los voraces apetitos económicos estadounidenses.

La resistencia europea es posible. Aunque estemos en dificultad, no hay motivos para languidecer en el pesimismo, hundirse en la resignación. Pero solo será posible con una Alemania sólida, centrada en la misión, firmemente europeísta. Ojalá lo consiga, ojalá lo consigamos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Andrea Rizzi
Andrea Rizzi
Corresponsal de asuntos globales de EL PAÍS. Autor de la columna ‘La Brújula Europea’, que se publica los sábados, y del boletín ‘Apuntes de Geopolítica’. Anteriormente fue redactor jefe de Internacional y subdirector de Opinión del diario. Autor del ensayo ‘La era de la revancha’ (Anagrama). Es máster en Periodismo y en Derecho de la UE
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La gracia de Marco Rubio

Lola Pons Rodríguez

Portavoces del muerto

Ana Iris Simón

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
  2. Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE por la baja médica del cómico
  3. Francia rechaza la detención y entrega de Josu Ternera como reclamaba la Audiencia Nacional
  4. La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
  5. CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_