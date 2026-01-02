Un ensayo y dos errores: del nacimiento de las campanadas tal y como las conocemos hasta hoy

En 1989 murieron Bette Davis, Salvador Dalí y la retransmisión televisiva de las campanadas locutada, tal y como la habíamos conocido desde 1962 hasta entonces. Y lo hizo por todo lo alto: de mano del gran error que cometió Marisa Naranjo. Pero confundir las primeras cuatro uvas con los cuartos no fue el único fallo televisivo de esa noche. Antena 3, que llevaba meses en pruebas y se inauguraría el 25 de enero del 90, había decidido utilizar el cambio de año para alumbrar una emisión pregrabada de las uvas con Mayra Gómez Kemp como maestra de ceremonias, que, por problemas técnicos de última hora, no pudo ver la luz –el archivo se rescató por primera vez en 2013–. En cualquier caso, Antena 3 había acertado en el cuándo –el momento de mayor audiencia del año–, en el quién –una cara televisiva familiar para los españoles de varias generaciones– y en el cómo –en pantalla, con discurso, y no como mera narradora–. Nacía la competencia televisiva en España, cambiaba todo.

Al año siguiente, las campanadas pasaron de ser una emisión cuasi periodística a un show televisivo. En La 1 los anfitriones de tal espectáculo fueron Martes y trece, un valor seguro: desde 1983 participaban en el especial de Nochevieja, del que ya fueron los protagonistas absolutos en 1989. En el 90 las campanadas se entendieron como una prolongación lógica de su especial esa nochevieja. En Antena 3 se estrenaba una joven Minerva Piquero y en Telecinco, seguían la misma estrategia que había intentado llevar a cabo la cadena de San Sebastián de los Reyes el año anterior, con una presentadora legendaria: Laura Valenzuela. Los canales autonómicos se fueron incorporando poco a poco a esta cita tratando de apelar al espectador más apegado a lo local con caras propias.

Las privadas descubrieron desde su estreno que la hegemonía de las campanadas era de TVE. Daba igual quiénes pasaran por sus respectivos balcones en la Puerta del Sol: ni rostros de toda la vida (Carmen Sevilla, José María Iñigo y Jesús Puente tuvieron sus oportunidades en Telecinco, Constantino Romero y Matías Prats Cañete en Antena 3), ni emblemas contemporáneos del éxito de cadena (el reparto de Aquí no hay quien viva las dio en tres ocasiones en Antena 3 y Paula Vázquez, Mercedes Milá y Manel Fuentes, en Telecinco) pudieron con la supremacía de TVE. Ni el mismísimo Chiquito de la Calzada en todo su apogeo (1994) consiguió hacerle daño al Ente. El espectador es un animal de costumbres y más cuando tiene que llegar a un consenso intergeneracional. La capa de Ramón García, copresentador de la ocasión en TVE desde 1995 hasta 2006, parecía funcionar como la capa de invisibilidad de Harry Potter, pero aplicada a sus competidores: durante los 90, la década de los 2000 y la primera mitad de los 10 no hubo ni un solo año en el que la suma de las audiencias en las campanadas de Antena 3 y Telecinco rozara siquiera la mitad de la audiencia de RTVE. Ni siquiera el nacimiento de otros dos actores –en 2005 Cuatro y en 2006 La sexta– afectó lo más mínimo a la gran porción de la tarta.

Telecinco marcó sus hitos en 2009 con Belén Esteban y, sobre todo, en 2011, con Isabel Pantoja, Kiko Rivera y Jorge Javier, con más de tres millones de espectadores, pero fueron sueños de una noche de invierno. Donde sí empezó a cambiar algo fue en Atresmedia a partir de 2014. En retrospectiva, la incorporación de Cristina Pedroche a sus campanadas –el primer año en La sexta, a partir de 2015 en Antena 3–, inseparable de la incógnita acerca de su vestido, pareció marcar el nacimiento de una directriz inteligente: si no podemos con la costumbre ajena, al menos intentemos crear una propia. Los aciertos televisivos a veces nacen de un error, como ocurrió con Mayra; otras veces lo hacen de la pura casualidad o de la osadía del que tiene poco que perder. Y otras de un movimiento que se demuestra andando. Porque en un negocio tan conservador como la televisión nadie quiere cambiar nada que no esté roto. Antena 3 ganó un millón de espectadores de las campanadas de 2014 a las de 2015 y casi dos millones de las de 2016 a las de 2017. Y sobrepasó a TVE en 2021 tras la baja por COVID de Ana Obregón y su reemplazo por Jacob Petrus, en 2022 Ana Obregón y los Morancos, y en 2023 Ana Mena y Jenni Hermoso. Porque en competencia también cuentan como aciertos propios los errores ajenos.

TVE volvió a dar, con perdón, la campanada en 2024 con Broncano y Lalachus, utilizando la estrategia que no le había servido a sus competidores –caras contemporáneas de su éxito– y en 2025, después de la baja de Buenafuente y Silvia Abril, decidieron apelar al público milenial como dueño del mando en el hogar con Chenoa y Estopa y han vuelto a ganar. Nos fijamos mucho en las campanadas y poco en lo que las precede, y las tres emisiones previas de La 1, esto es, La casa de la música, el especial de José Mota (tradición desde 2007 solo interrumpida en dos ocasiones) y el resumen de 2025 dirigido por Carlos del Amor fueron el segundo, el tercer y el cuarto espacio más visto de la noche, por delante de las campanadas de Pedroche y Chicote. Tildar de batacazo la caída de Antena 3 es poco justo con la hazaña de la cadena en los diez últimos años. De la misma manera, igual que sucedió en la despedida de 1989, los errores no le pasan la misma factura a unos que a otros y Atresmedia aún necesita que TVE falle para poder ganar.