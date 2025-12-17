Lalachus y Broncano reaccionan con humor a su éxito: “¿Cómo puede estar ahí con lo gorda que está?”

Lalachus se ha colado entre lo más buscado del año en Google, por encima incluso de La revuelta, programa en el que colabora y al que acudió este martes. La humorista, que presentó las campanadas junto a David Broncano, visitó el espacio para analizar precisamente su éxito en este particular ranking de popularidad online. “Para cerrar un año con un nivel cómico increíble está aquí la mejor, un aplauso para Lalachus”, dijo el conductor antes de presentarla. “Es mi última vez aquí este año”, reaccionó ella antes de enviar un saludo a Andreu Buenafuente, que recientemente anunció que no presentaría las campanadas en TVE por una baja médica.

“Hace un año, estábamos tú y yo con las campanadas”, dijo Broncano. “Que repitan”, soltó el público. “Gracias, pero no”, respondió contundente el jiennense. “Voy a hacer Telepasión, voy a presentarlo yo con Aitor Albizua”, aseguró Lalachus. “Cómo estás metida en RTVE. Te abrieron un poco la puerta y metiste una cuña. Patada en la puerta y ya no te echan. Cómo se ha agarrado...”, reaccionó el conductor. “Cómo me he metido en TVE, como Shrek en la ciénaga. Ya puede venir Desokupa...”, agregó ella. “¿Tú has hecho oposición?”, le preguntó con humor el presentador.

“A mí me gusta esta movida del balance de lo bueno y lo malo”, soltó Lalachus antes de embarcarse en un particular repaso del año en el que destacó que había sido una de las personas más buscadas en Google de 2025. “Ha pasado una cosa increíble. Google muestra lo más buscado y el top de tendencias ha sido increíble”, insistió antes de mostrar en la pantalla el ranking que la tecnológica hizo público este diciembre. Su nombre se cuela en el puesto número seis de un listado liderado por las consultas sobre el apagón o el nuevo papa. “Lalachus por encima del programa. Empezaste el año muy fuerte en las búsquedas, justo el 1 de enero hubo un repunte”, enfatizó Broncano haciendo referencia a las campanadas. “Dirían ‘¿esta quién es?’ que la mato“, concluyó ella con humor.

“Hay otra lista que es la de quién se ha buscado más”, continuó Lalachus antes de mostrar en La revuelta que ella había ocupado el tercer puesto de esta otra clasificación, por detrás de León XIV y Andy y Lucas. “¿Quién es esa pava que la han puesto ahí por gorda?”, remarcó la humorista sobre este éxito en las consultas. “¿Cómo puede estar ahí con lo gorda que está? El más gordo que tengáis, ponedlo”, continuó con la broma Broncano. “Por eso triunfa. Es una estrategia increíble”, remató ella.

Ya el pasado junio, justo antes de terminar la temporada en La revuelta, Lalachus hizo una revisión de los primeros meses del año y aprovechó para lanzar un mensaje a los críticos con la decisión de que ella presentase las campanadas y respondió a los comentarios ofensivos contra su físico que había vuelto a recibir en redes otra vez tras anunciar que presentaría el Grand Prix. “¿Te acuerdas cuando pasó lo de las Campanadas que mucha gente estaba preocupada y decía madre mía, se va a caer el balcón? Ahora dicen, ‘ah la vaquilla, por fin vuelve”, agregó. Solo voy a decir una cosa: si estás enfadado con la vida, le pides un abrazo a alguien que al final lo que necesitas es un poco de amor. Te das un paseo, te tomas un tinto de verano y deja ya de dar la chapa y la turra a la gente que solo quiere trabajar y ser feliz por favor”, concluyó.