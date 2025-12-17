Lalachus y Broncano reaccionan con humor a su éxito: “¿Cómo puede estar ahí con lo gorda que está?”
La cómica fue una de las personas más buscadas del año en Google y analizó esta clasificación en ‘La revuelta’
Lalachus se ha colado entre lo más buscado del año en Google, por encima incluso de La revuelta, programa en el que colabora y al que acudió este martes. La humorista, que presentó las campanadas junto a David Broncano, visitó el espacio para analizar precisamente su éxito en este particular ranking de popularidad online. “Para cerrar un año con un nivel cómico increíble está aquí la mejor, un aplauso para Lalachus”, dijo el conductor antes de presentarla. “Es mi última vez aquí este año”, reaccionó ella antes de enviar un saludo a Andreu Buenafuente, que recientemente anunció que no presentaría las campanadas en TVE por una baja médica.
“Hace un año, estábamos tú y yo con las campanadas”, dijo Broncano. “Que repitan”, soltó el público. “Gracias, pero no”, respondió contundente el jiennense. “Voy a hacer Telepasión, voy a presentarlo yo con Aitor Albizua”, aseguró Lalachus. “Cómo estás metida en RTVE. Te abrieron un poco la puerta y metiste una cuña. Patada en la puerta y ya no te echan. Cómo se ha agarrado...”, reaccionó el conductor. “Cómo me he metido en TVE, como Shrek en la ciénaga. Ya puede venir Desokupa...”, agregó ella. “¿Tú has hecho oposición?”, le preguntó con humor el presentador.
“A mí me gusta esta movida del balance de lo bueno y lo malo”, soltó Lalachus antes de embarcarse en un particular repaso del año en el que destacó que había sido una de las personas más buscadas en Google de 2025. “Ha pasado una cosa increíble. Google muestra lo más buscado y el top de tendencias ha sido increíble”, insistió antes de mostrar en la pantalla el ranking que la tecnológica hizo público este diciembre. Su nombre se cuela en el puesto número seis de un listado liderado por las consultas sobre el apagón o el nuevo papa. “Lalachus por encima del programa. Empezaste el año muy fuerte en las búsquedas, justo el 1 de enero hubo un repunte”, enfatizó Broncano haciendo referencia a las campanadas. “Dirían ‘¿esta quién es?’ que la mato“, concluyó ella con humor.
“Hay otra lista que es la de quién se ha buscado más”, continuó Lalachus antes de mostrar en La revuelta que ella había ocupado el tercer puesto de esta otra clasificación, por detrás de León XIV y Andy y Lucas. “¿Quién es esa pava que la han puesto ahí por gorda?”, remarcó la humorista sobre este éxito en las consultas. “¿Cómo puede estar ahí con lo gorda que está? El más gordo que tengáis, ponedlo”, continuó con la broma Broncano. “Por eso triunfa. Es una estrategia increíble”, remató ella.
Ya el pasado junio, justo antes de terminar la temporada en La revuelta, Lalachus hizo una revisión de los primeros meses del año y aprovechó para lanzar un mensaje a los críticos con la decisión de que ella presentase las campanadas y respondió a los comentarios ofensivos contra su físico que había vuelto a recibir en redes otra vez tras anunciar que presentaría el Grand Prix. “¿Te acuerdas cuando pasó lo de las Campanadas que mucha gente estaba preocupada y decía madre mía, se va a caer el balcón? Ahora dicen, ‘ah la vaquilla, por fin vuelve”, agregó. Solo voy a decir una cosa: si estás enfadado con la vida, le pides un abrazo a alguien que al final lo que necesitas es un poco de amor. Te das un paseo, te tomas un tinto de verano y deja ya de dar la chapa y la turra a la gente que solo quiere trabajar y ser feliz por favor”, concluyó.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El Louvre arranca otra jornada cerrado por la huelga de sus empleados
Lalachus y Broncano reaccionan con humor a su éxito: “¿Cómo puede estar ahí con lo gorda que está?”
La Fiscalía no acusará a Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá y pide el archivo
El consejo de Warner rechazará la opa hostil de Paramount y pedirá a sus accionistas que apoyen la oferta de Netflix
Lo más visto
- Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
- La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
- El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
- Interior nombra jefe de la UCO al coronel Pedro Merino, exintegrante de la unidad y que estuvo destinado en La Zarzuela y Seguridad Nacional
- La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo