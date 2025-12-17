“Su mayor don era la libertad”: Billy Crystal, Martin Short y más amigos de Reiner se despiden del cineasta en un emotivo comunicado
“No solo fue un gran actor cómico, sino que se convirtió en un maestro narrador”, escriben colegas de la cultura y la política tras el trágico asesinato del director y su mujer, la fotógrafa Michele Reiner
Tres días después de que se conociera el asesinato del cineasta y actor Rob Reiner y de su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, sus amigos más cercanos les han recordado con dolor y cariño en un comunicado enviado este martes a la agencia de noticias The Associated Press. “Rob Reiner no solo fue un gran actor cómico, sino que se convirtió en un maestro narrador. No hay otro director con su amplitud de registro. De la comedia al drama, del falso documental al documental, siempre estuvo en la cima de su arte. Encantaba al público. Confiaban en él. Hacían fila para ver sus películas”, escriben Billy y Janice Crystal, Albert y Kimberly Brooks, Martin Short, Alan y Robin Zweibel, Larry David y Ashley Underwood, Marc Shaiman y Lou Mirabal, Barry y Diana Levinson, y el embajador y ejecutivo cinematográfico James Costos y Michael Smith.
Los cuerpos del director de La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, entre otra treintena de títulos, y su mujer fueron encontrados sin vida en su casa el pasado domingo sobre las cuatro de la tarde. Su hija pequeña, Romy, fue quien dio la voz de alarma a la policía. Desde un primer momento el principal sospechoso fue su hijo mediano, Nick, y la policía le detuvo pasadas las nueve de la noche de ese mismo domingo sin incidentes. Nick ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con agravante, puesto que son múltiples asesinatos.
“Su toque cómico no tenía comparación, su amor por lograr que la musicalidad de los diálogos fuera perfecta y su forma de afilar el filo del drama eran sencillamente elegantes. A los actores, los amaba. A los guionistas, los hacía mejores. Su mayor don era la libertad. Si tenías una idea, te escuchaba y te incorporaba al proceso. Siempre sentían que trabajaban como un equipo. Estar en sus manos como cineasta era un privilegio, pero eso es solo una parte de su legado”, continúan sus amigos, muchos de ellos actores que participaron en sus películas.
Reiner fue muy conocido también por su activismo político y sus vínculos con el Partido Demócrata, incluyendo presidentes, candidatos presidenciales y legisladores como el matrimonio Obama, con los que iba a cenar el domingo, el día que encontraron sus cuerpos sin vida. Sus amigos han querido recordar esta faceta ante las duras palabras del presidente Donald Trump que le calificó en un mensaje en redes de “enfermo, obsesivo, trastornado, malo para Estados Unidos”. El republicano llegó a justificar la trágica muerte de la pareja de la pareja citando la “ira” que habría provocado en otros con su “obsesión furiosa” contra el mandatario.
“Rob también fue un ciudadano apasionado y valiente que no solo se preocupaba por el país que amaba, sino que hacía todo lo posible por mejorarlo, y junto a su amorosa esposa Michele tuvo a la compañera perfecta. Fuertes y decididos, Michele y Rob Reiner dedicaron gran parte de sus vidas al bienestar de nuestros conciudadanos… Juntos fueron una fuerza especial: dinámicos, generosos e inspiradores. Fuimos sus amigos y los extrañaremos por siempre”, han afirmado sus colegas. Reiner fue muy crítico con Trump. En entrevistas recientes, el director se refería al republicano una y otra vez como una amenaza para la democracia estadounidense y advertía que el país se encaminaba hacia una “autocracia”.
“Hay una frase de una de las películas favoritas de Rob, ¡Qué bello es vivir!: ‘La vida de cada persona toca muchas otras vidas, y cuando ya no está, deja un vacío terrible, ¿no es así?’. No tienen idea de cuánto”, se despiden sus amigos en el comunicado.
