Ni contra el cáncer nos ponemos de acuerdo

España vive tan partida en dos mitades ideológicas que la única manera de ponerlas de acuerdo es proponer algo tan inane, banal, obvio y retórico que sea imposible rechazarlo. La proposición no de ley que aprobó el Congreso la semana pasada sobre el uso de la palabra cáncer es uno de esos consensos instantáneos: ¿quién se va a oponer a que las instituciones hablen del cáncer con un poco más de finura? Vox, claro. Los 33 diputados de Abascal votaron en contra, y su diputada aprovechó la tribuna para promover las metáforas bélicas que la proposición no de ley reprueba, en modo recochineo.

La proposición tiene cosas criticables: roza el ridículo en su prosa cursi e incurre en inconsistencias y contradicciones, pero no es una ley, no desarrolla un programa de reeducación lingüística ni despliega un aparato represor para quien siga usando la palabra cáncer y su campo semántico como le dé la gana. Tan solo es un gesto, un guiño de los representantes de la soberanía nacional hacia los enfermos de cáncer, y lo educado es aceptarlo, como se aceptan los pésames y las cortesías. Pero en Vox son esos niños malcriados que la lían en el funeral de la abuela. No pueden dejar pasar una ocasión de hacerse notar, y la hiperventilación de algunos columnistas les hizo coro.

Soy padre de un niño que murió de leucemia y he escrito un par de libros sobre la enfermedad en un sentido muy parecido a lo que se argumenta en la proposición no de ley: contra las metáforas bélicas (el cáncer no se lucha, se padece) y contra los usos figurados del cáncer. Sigo el pensamiento de Susan Sontag en dos ensayos luminosos: La enfermedad y sus metáforas y El sida y sus metáforas. Pero a la vez creo que las instituciones públicas son los lugares menos apropiados para plantear un debate intelectual, social y cultural, que se debe a la espontaneidad, sin intromisiones de diputados o ministros. Aunque una proposición no de ley no legisle, sí presiona para cambiar unos eufemismos por otros, y es el eufemismo, la manía de no hablar claro, los paños mojados que envuelven las palabras, lo que incomunica y aísla a los enfermos, a quienes se les roba las herramientas para expresarse.

Agradezco el gesto parlamentario porque lo entiendo como un guiño cariñoso y la constatación de un cambio en la sensibilidad social, pero mientras haya hooligans en los escaños es mejor abstenerse de textos que solo sirven para darles pie a emponzoñar un debate que manejábamos con calma desde la literatura, el pensamiento y la sociedad informal. Gracias por la intención, pero no nos metan en sus grescas.