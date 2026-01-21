Motivos a favor y en contra de que un niño de 10 años vaya solo al colegio

Mi hija lleva un tiempo pidiendo no ir acompañada a la escuela, y yo me muevo entre que al hacerlo será más responsable y el miedo a que en el camino haya riesgos

Mi hija de 10 años lleva meses pidiendo ir sola al colegio. Y cuando digo pedir, me refiero más bien a una exigencia indignada porque, según dice, todas sus amigas van solas. Pero a la que te pones a investigar, quizás son solo un par las que van sin sus padres, y es porque viven solo a dos calles de distancia y esto implica un único semáforo sin coches que giren.

Por estadística y recomendaciones de expertos, entre ellos la Asociación Española de Pediatría, la media de edad con la que empiezan a ir sin padres al centro escolar es de 10 u 11 años. Pero claro, por mucho que la educación vial sea la misma, la situación cambia mucho dependiendo de la madurez de la criatura, su nivel de atención al entorno, o lo complicado que pueda ser ese entorno. Alguien que viva en un pueblo y cerca del colegio, en principio, lo tendrá más fácil que quien deba caminar media hora, atravesando calles poco habitadas o con mucha circulación.

Y claro, entre el padre hiperprotector y el descerebrado que le dice que sí a todo a un menor que aún no está preparado para los retos del día a día hay un término medio, que es el que buscamos la mayoría. Criar sin apretar la mano ni sin abrirla demasiado para que el pájaro salga volando y se salte un semáforo…

Después de debatir, razonar y parlamentar con mi hija con todos los humores posibles, tengo ya una lista de puntos a favor y en contra útil para cualquier padre al que le toque esta charla.

Motivos empoderadores a favor de que el niño camine a su aire

Convierte a los críos en responsables, porque ahora son ellos los que deben estar pendientes de no dejarse nada en casa , de salir a tiempo, de no despistarse por el camino. Ayuda a que los niños se ubiquen y se orienten, tomando decisiones de rutas, atajos, respeto de semáforos o hacer la vista gorda si casi no viene nadie que pueda chivarse a sus padres… Si hasta ahora contigo los niños iban en rebaño y ni se sabían los nombres de las calles, tener que conducirse ellos mismos los convertirá a la fuerza en rastreadores sagaces, pequeños Google Maps humanos. Les ayuda a hacer ejercicio si antes tú les llevabas en coche y ahora van a pie o en bicicleta. Si contigo también iban caminando, este punto a favor ya no vale. Les da independencia para convertirse en adultos, autoestima y autonomía, porque ahora son literalmente dueños de su destino… siempre y cuando vayan directamente al cole o a casa y no a hacer campana. Te da tiempo libre a ti y a tu pareja si ya no tenéis que hacer el recorrido de llevar y recoger cada día.

Motivos objetivos para seguir acompañándoles (porque tú les proteges mejor que ellos mismos)