Vuelta al cole: “Es muy importante que los padres mantengan la calma”

Con el regreso de las clases a la vuelta de la esquina el miedo y la incertidumbre de la comunidad educativa están a flor de piel. La falta de protocolos claros, recursos y la respuesta tardía de las administraciones hacen de esta la vuelta al cole más incierta. Desde que en marzo cerraron los colegios por la covid-19, los alumnos no han vuelto a tener clases presenciales. Se acaba el verano y los profesores de distintos institutos de España aconsejan a padres y alumnos la forma más segura de volver a aula.

Mantener la calma

Hay que afrontar este curso sin miedo, pero con mucha responsabilidad. “Es muy importante que los padres mantengan la calma y que entiendan que la formación de sus hijos no puede posponerse indefinidamente”, afirma el profesor de Valores Éticos y Filosofía en el IES Lázaro Carreter, en Alcalá de Henares, Juan Antonio Araque.

Los institutos van a necesitar que los padres ayuden a sus hijos a comprender la seriedad de la situación, y que obedezcan las nuevas medidas de prevención sanitaria que se han implantado en los institutos. “Al principio les costará, sobre todo a los más pequeños, porque es un escenario al que no están acostumbrados; a su edad están constantemente abrazándose y les cuesta mantener la distancia de seguridad, pero tienen que entender que es necesario y tomárselo en serio”, afirma Araque.

En esto coincide la profesora Irma de las Heras Benito. El año pasado trabajaba en el Instituto San Juan García en Madrid y era tutora de cuarto de Primaria y profesora de sexto de inglés. “Es la vuelta al cole más incierta de mi vida, de hecho, aún no sé si quiero que me llamen para trabajar o no”, afirma De las Heras. “Me produce miedo el daño psicológico que podemos llegar a crearles con todo estos protocolos y el contagiarme yo o contagiar a algún familiar”, confiesa.

Tomar la temperatura a diario

Tomarles la temperatura a diario por las mañanas antes de acudir al centro con sus hijos y más si los menores presentan síntomas o fiebre. “Se hará en los institutos cada mañana antes de que accedan a clase, pero toda ayuda desde casa nos va a facilitar mucho nuestro trabajo en los centros”, afirma Araque.

Mascarillas con filtros intercambiables de sus personajes favoritos

A partir de este septiembre todos los alumnos mayores de seis años tendrán que llevar puesta la mascarilla en clase, aunque formen parte de uno de los llamados grupos de convivencia estables o burbuja (cuyos integrantes no pueden mezclarse con miembros de otras clases). Así lo han acordado el Gobierno y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. Un consejo que dan los docentes es “comprarles mascarillas con filtros intercambiables de algún personaje o serie que les guste para que pueda llegar a convertirse en un complemento más que les guste y no se lo quieran quitar”, afirma De las Heras. No obstante, los profesores son conscientes que mantener las medidas de seguridad será todo un reto. “Somos seres sociales y está en nuestra naturaleza. Los colegios no están construidos para conservar la distancia de seguridad y muchos son difíciles de ventilar, lo principal sería proporcionar espacios seguros” afirma De las Heras.

Confianza en los profesores

Para la profesora del IES Juan del Enzina en León, Macarena Núñez González es muy importante que los padres inculquen a sus hijos respeto a los profesores, que hagan caso a las indicaciones que el docente haga, que obedezcan las normas prescritas. “Es esencial que generen en sus hijos confianza hacia los maestros. Pues si siempre hemos mirado por el bien del alumno, mucho más ahora en que todos nos jugamos la salud y en algún caso la vida”, afirma Núñez que lleva 33 años siendo profesora de Biología y Geología y está a punto de jubilarse.

Los contagios son algo casi seguro

Este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso aseguró que es probable que prácticamente todos los niños se contagien de coronavirus a lo largo del curso. Es por esto por lo que la profesora Yolanda Obregón aconseja a los padres no mandar a sus hijos al colegio hasta que la Comunidad Autónoma en donde vivan presente un plan de verdadera seguridad. “No apoyo a esas plataformas por la libre elección de asistir o no asistir. Pero me preocupa más la que los niños se conviertan en propagadores del virus a que ellos les afecte”, afirma Obregón.

Educación sobre el momento histórico

Los padres deben trasladar a sus hijos la importancia de cumplir los protocolos establecidos. “En una semana nos vamos a encontrar en un escenario nuevo en donde respetar las normas es esencial para evitar la propagación del virus”, afirma Francisco Javier Torres que es tutor de cuarto de la ESO en el Colegio Nuestra Señora Del Carmen, ubicado en el municipio madrileño de Móstoles, uno de las ciudades con más contagios de la comunidad. “A los 15 y 16 años están en una edad muy complicada, están muy dispersos y muchos tienen problemas con acatar las normas”, afirma Torres que se encuentra preocupado por el regreso a clase de sus estudiantes. Es por esta razón que en el colegio han preparado clases y tutorías especiales para concienciar a los estudiantes sobre la gravedad de la situación. “En mi clase tengo una estudiante que su madre y su abuelo murieron por coronavirus y creo que hasta que no lo viven de cerca no entienden la gravedad de la situación”, dice.

Posibles síntomas

Es importante concienciar a los niños de las medidas higiénicas que han de convertir en rutina. “Que lleven de casa al cole y del cole a casa solo el material indispensable, que estén atentos a los posibles síntomas como fiebre, tos o sensación de falta de aire así como que sean prudentes antes de enviarlos a clase con algún síntoma”, afirma el profesor Jaime Ángel Pardos que trabaja en el CEIP Miguel Servet de Fraga en Zaragoza.

