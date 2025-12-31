Aburrirse en familia y otros nueve propósitos paternales para el 2026
Si eres de los motivados que intenta marcar todas las casillas, aquí tienes más retos para superar este año nuevo que entra. Y si eres como la mayoría, que aspira a más de lo que acaba pudiendo lograr, tampoco pasa nada porque no los hagas
¿Cuántas listas de buenos propósitos llevas acumuladas durante años y de cuántas has podido tachar ni que sean cinco o seis cosas anualmente? Pues por si no tuvieras bastante con tus listas personales y el trajín diario de la crianza, aquí te traigo una nueva propuesta para que te marques unos objetivos familiares que ayuden a mejorar aún más vuestra convivencia.
Si eres de los motivados que intenta marcar todas las casillas, aquí tienes más retos para superar. Y si eres como la mayoría, que aspira a más de lo que acaba pudiendo lograr, tampoco pasa nada porque se te queden 10 propuestas más en el tintero.
En cualquier caso, como a las dietas o los fondos de inversión, siempre es mejor empezar ya a hacer algo que esperar a un posible momento perfecto donde todo esté alineado.
Feliz 2026 ma-paternal a todo el mundo.
- Mejorar la comunicación con los niños para que nos cuenten cosas. Ya está visto que al típico “¿qué tal el cole?” siempre contestan “bien” o “fatal”. Pero si queremos conseguir que se abran como un tertuliano en prime time cuando quiere ganarse la atención de medio país, este año estaría bien empezar nosotros con “¿qué es lo más divertido que os ha pasado hoy en clase?”.
- Intentar una crianza más calmada y menos crispada, sin gritos ni castigos. Es un gran propósito marcar los límites con claridad, avisar de las consecuencias con tiempo y pedir a tus hijos que actúen con un cierto margen, en vez de enfadarnos constantemente porque no responden cuando les pedimos algo. Eso sí, también ellos tienen que poner de su parte y estar atentos y proactivos.
- Fomentar la paciencia y el aburrimiento entre todos los miembros del clan. Aprende con tus hijos a disfrutar de los tiempos muertos y a controlar los chutes de dopamina constantes.
- Aprender a rechazar planes que no te interesan o te agobian. ¿A cuántos cumpleaños infantiles en centro comercial has acabado yendo sin ganas el año pasado? ¿Cuántos planes familiares has aceptado solo porque lo proponía alguien de clase para acabar pagando un dineral y pasando el día con gente con la que no tienes nada en común? ¿A cuántas cosas has renunciado solo porque tus hijos se quejaban de que era muy aburrido y no tenían ganas de ir? Sin imponerte ni ser un dictador, este 2026 prioriza tu instinto y di “NO” cuando lo necesites. (Eso sí, intenta también que la cosa quede equilibrada y que todo el mundo esté más o menos contentos siempre).
- Tener tiempo para ti sin sentirte mal. Tu pareja y tú, o tú solo si eres monoparental, sois el pilar del hogar. Pero para que los pilares no se agrieten y rompan, ayuda también descargar el peso en otros lados. Así que busca momentos solo para ti, antes de que acabes petando física o mentalmente.
- Más excursiones a la naturaleza: todos tenemos artículos guardados para leer cuando tengamos tiempo sobre las ventajas de pasear entre árboles, los baños de bosque, el contacto con la naturaleza para que los niños no sean ratas de ciudad adictas a las pantallas... Pero después, cuando intentas salir en fin de semana, los niños van tarde, después tienen hambre pronto y todos los restaurantes con barbacoa ya están reservados. Pero oye, se puede hacer un pícnic en el bosque, pasear un ratito sin ser montañista ni lesionarte y volver a casa. Una vez al mes tampoco os va a convertir en Frank de la jungla, pero os ayudará a cambiar de aires.
- Noche de pizza y peli en familia. Siendo sinceros, a los críos les das tele y pizza y se tragan hasta la noche electoral de las elecciones europeas. Pero si te pones con ellos y recuperas las pelis que te emocionaron de pequeño, compartiréis juntos un pedacito de tu infancia y, de paso, veréis algo que a ti también te guste, y no las guerreras K-Pop por novena vez.
- Comidas y cenas libres de móviles y demás pantallas. Aunque te permitas un viernes de pizza y peli, en este nuevo año estaría bien intentar mantener los móviles, tablets, teles y androides personales lejos de la mesa, y la atención centrada en el núcleo familiar. Quizás sin estímulos externos y digitales, la comunicación acaba fluyendo más.
- MasterChef familiar. Tu casa no es un restaurante ni tú el chef-camarero que se desloma cada día o al menos eso sería uno de los cambios de este nuevo año. Si tus hijos están en edad de preparar platos o de poner la mesa, que colaboren ya. Muchas veces te pondrán más nervioso si te empiezan a hacer preguntas sobre sus tareas, pero si repites el ejercicio varios días ya sabrán lo que tienen que hacer. Y además los prepararás poco a poco para que sean adultos autosuficientes o por lo menos para que se recojan los platos cuando vayan a casa de algún amigo.
- Planes en pareja. Si muchas veces nos sentimos culpables por tener un rato para nosotros, conciliarlo todo para tener un tiempo de pareja muchas veces parece la tarea que se deja al final de la lista. No pensemos ya en una escapada romántica de fin de semana, que eso queda muy bonito para las promos de San Valentín, pero luego no hay quien tenga tiempo. Empieza al menos por ir un rato al cine que hace mucho tiempo que no vais o simplemente merendar o a mirar tiendas, sin agenda, sin hablar de la logística de los médicos y los niños… Por mucho que la empresa de la crianza os llene la agenda de compromisos, está bien recordar las mariposas de darle la mano a la otra persona y querer compartir la vida juntos.
Y tú, ¿qué propósito paternal tienes para este 2026? Nos leemos en los comentarios.
