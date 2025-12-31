Aburrirse en familia y otros nueve propósitos paternales para el 2026

Es importante aprender con tus hijos a disfrutar de los tiempos muertos y a controlar los chutes de dopamina constantes.

Si eres de los motivados que intenta marcar todas las casillas, aquí tienes más retos para superar este año nuevo que entra. Y si eres como la mayoría, que aspira a más de lo que acaba pudiendo lograr, tampoco pasa nada porque no los hagas

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

¿Cuántas listas de buenos propósitos llevas acumuladas durante años y de cuántas has podido tachar ni que sean cinco o seis cosas anualmente? Pues por si no tuvieras bastante con tus listas personales y el trajín diario de la crianza, aquí te traigo una nueva propuesta para que te marques unos objetivos familiares que ayuden a mejorar aún más vuestra convivencia.

Si eres de los motivados que intenta marcar todas las casillas, aquí tienes más retos para superar. Y si eres como la mayoría, que aspira a más de lo que acaba pudiendo lograr, tampoco pasa nada porque se te queden 10 propuestas más en el tintero.

En cualquier caso, como a las dietas o los fondos de inversión, siempre es mejor empezar ya a hacer algo que esperar a un posible momento perfecto donde todo esté alineado.

Feliz 2026 ma-paternal a todo el mundo.

Y tú, ¿qué propósito paternal tienes para este 2026? Nos leemos en los comentarios.