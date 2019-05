Modi se juega la reelección en India entre crecientes señales de descontento y polarización

Rahul Gandhi (48 años), líder del opositor Partido del Congreso —vector de construcción de la India independiente— y epígono de una dinastía política que se remonta al héroe nacional Jawaharlal Nehru, lo ha dado todo en esta campaña, sucia y agresiva. Pese a los trapos sucios que le han arrojado a la cara sus contrincantes —algunos de hace décadas, cuando él aún no se dedicaba a la política—, Gandhi confía en salir bien parado de estas elecciones, no en balde cuenta con la artillería pesada de su hermana Priyanka, más carismática que él y que debutó oficialmente en la política este año como secretaria general del partido a cargo de Uttar Pradesh.

En comparación con la debacle de 2014, cuando la coalición liderada por el Congreso sólo arañó 44 escaños —el peor resultado de su historia—, el bisnieto de Nehru, nieto de Indira Gandhi e hijo de Rajiv Gandhi —los dos últimos, asesinados durante el ejercicio de su cargo— espera una resonante victoria, y superar los 45 asientos ya lo sería. Pero en la Fundación Rajiv Gandhi, un gigantesco edificio aparentemente desierto en el centro de Delhi, no se pronuncian al respecto. “Eso son cosas del partido y del candidato, aquí no nos inmiscuimos en política, sólo tenemos una función social”, explica un tanto airada una portavoz. Pero desligar la política de la familia Gandhi parece un intento condenado al fracaso: el propio Rahul dice estar casado con su partido.

“Ha mejorado mucho como líder en los últimos años, ha ganado confianza y entidad, y contesta a todas las entrevistas sin pedir un cuestionario previo, como hace Modi. Potencialmente no es un mal líder, pero en el Congreso hay otros muchos dirigentes jóvenes que podrían ser mejores”, señala Jayati Ghosh, profesora de Economía de la Universidad Jawaharlal Nehru de Delhi, no sin lamentar que los medios extranjeros enfoquen sólo a Narendra Modi o Rahul Gandhi. “Los indios no estamos eligiendo un primer ministro, sino un Parlamento que luego se encargará de elegir al jefe de Gobierno. Lo de considerar solo a Modi o a Gandhi es una trivialización en la que incurren todos los medios, incluidos los anglosajones, supuestamente más informados sobre la India, pero este no es un sistema presidencialista, aquí tenemos un legislativo soberano. Si ganara las elecciones el Congreso, quién sabe cuál sería su candidato a primer ministro”.