Huawei asegura en Davos que no es una amenaza para la seguridad global

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ofrece un escenario como pocos para las relaciones públicas y Huawei, en plena batalla con Estados Unidos tras el arresto de su directora financiera Meng Wanzhou el 1 de diciembre en Canadá, está decidido a aprovecharlo.

Su actual presidente, Liang Hua, ha asegurado este martes que Huawei quiere ser un impulsor del futuro digital y que no es en ningún caso una amenaza. "Somos colaboradores del futuro de la economía digital, no un rival que suponga una amenaza para la sociedad del futuro", ha asegurado Liang en un encuentro restringido con nueve medios internacionales, entre ellos EL PAÍS.

La compañía, ha asegurado el directivo, está dispuesta a colaborar con los países que se muestren dispuestos a ello y ofrece abrir sus instalaciones y sus centros de producción e investigación a las autoridades extranjeras que así lo soliciten."La comunicación puede ayudar a arreglar muchos malentendidos", ha señalado.

Huawei ha sido vetada por numerosos países, el último Alemania, del desarrollo de la red 5G por las presiones de EE UU, que acusa a la compañía de facilitar el espionaje a través de sus equipos de telecomunicaciones y de poner los datos al servicio del Gobierno de Pekín. "EE UU no ha apoyado ninguna de sus acusaciones con pruebas", ha defendido Liang. Y ha añadido: "Desde hace tres décadas nos hemos expandido por 170 países, así que hemos demostrado de sobra nuestra seguridad y fiabilidad". La privacidad y la seguridad en el servicio, ha apuntado Liang, es un reto común del futuro "no solo para Huawei".

Aunque el ejecutivo no ha querido expresar su posición respecto a la detención de Meng —"es un asunto que sigue el procedimiento judicial correspondiente"—, sí ha desvelado que la compañía no ha recibido ninguna notificación de las autoridades estadounidenses sobre la petición de extradición de Meng a EE UU y ha distanciado a la empresa de las decisiones tomadas por Pekín al respecto. "Los arrestos de canadienses en China no tienen ninguna relación con Huawei", ha afirmado. No obstante, Liang confía en una rápida resolución del conflicto que permita a la directiva retenida en Canadá recuperar cuanto antes su libertad.

Como parte de su campaña de comunicación Huawei, que tradicionalmente evitaba a la prensa y mantenía reuniones lejos del ojo público, ha establecido este año su cuartel general en lo que es el corazón de Davos durante la semana del WEF, la calle Promenade, cerca de la Casa Rusia, la Casa de Ucrania y de las oficinas temporales de algunas de las principales multinacionales, como Facebook, Deutsche Bank, Salesforce o Tata.