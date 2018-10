Moscovici llama “fascista” al eurodiputado italiano que pisoteó sus notas

El comisario europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, ha llamado este viernes "fascista" entre otros calificativos al eurodiputado italiano de la extrema derecha Angelo Ciocca, que el pasado martes pisoteó sus notas en el Parlamento Europeo al término de una conferencia de prensa. "Es un cretino, un provocador y un fascista", ha dicho en una entrevista al canal de televisión CNews en respuesta al gesto de Ciocca con su zapato.

La Comisión devolvió al Gobierno italiano las cuentas para 2019 por considerar que incumple las reglas comunitarias en cuanto a gasto público, por lo que ha solicitado al Ejecutivo de Roma que remita un nuevo borrador o tendrá que afrontar sanciones. El responsable europeo ha subrayado que la acción de Ciocca fue condenada incluso por Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno italiano y líder de La Liga, el partido del eurodiputado.

Más allá de este incidente, Moscovici ha recordado las razones por las que se ha pedido al Ejecutivo italiano que le presente un nuevo presupuesto de aquí al 13 de noviembre. Si no lo hace, continuarán "con el procedimiento", ha advertido, sin dar pistas sobre lo que implicaría.

Preguntado sobre si Bruselas dará más pasos antes o después de las elecciones europeas de mayo próximo, Moscovici se ha negado a responder y se ha limitado a insistir: "Avanzaremos de la misma forma, con sangre fría". El comisario ha explicado que el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno supone "un desvío sin precedentes" del déficit y ha evitado responder a las críticas de los dos vicepresidentes del Ejecutivo, Matteo Salvini y Luigi Di Maio. De hecho, ha puntualizado que él con quien habla es con el titular de Finanzas, Giovanni Tria.

Precisamente Tria estuvo este jueves en París, donde se reunió con su homólogo francés, Bruno Le Maire, y aseguró que "Italia no es un problema" para la Unión Europea y que su presupuesto no es "una amenaza" para la eurozona. "Europa puede beneficiarse de nuestra estrategia", añadió Tria, que repitió que Italia no quiere salir de la Unión, al asegurar: "Nosotros, los italianos, también hemos construido esta casa. No nos queremos ir".

Pierre Moscovici ha asegurado este viernes que no ve señales contagio en la Unión Europa de los problemas derivados de la situación económica y política que está viviendo Italia. "No estamos en el proceso de entrar en la siguiente crisis", ha subrayado Moscovici.