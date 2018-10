Crece la presión internacional sobre Arabia Saudí por el ‘caso Khashoggi’

Londres, París y Berlín han señalado este domingo que hay "una necesidad urgente de aclarar" las circunstancias de la muerte "inaceptable" del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, mientras reina el escepticismo por las explicaciones de Riad. "Tomamos nota de la declaración de los saudíes que explican sus conclusiones preliminares", declararon los tres países en un comunicado conjunto. "Pero queda una necesidad urgente de aclaración sobre qué es lo que sucedió exactamente el 2 de octubre, más allá de las hipótesis hasta ahora mencionadas por la investigación saudí, que tienen que ser respaldadas por hechos para ser consideradas como creíbles". El Reino del Desierto asegura que Khashoggi murió en el consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre tras una pelea.

Poco después de emitirse el comunicado conjunto, el ministro de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, ha dicho en una entrevista en la cadena de televisión Fox (cercana al presiente de EE UU, Donald Trump) que la muerte de Khashoggi fue "un tremendo error" y que Riad desconoce dónde está el cuerpo del periodista crítico con el régimen. El presidente Trump, acusó a los saudíes el sábado por la noche de mentir sobre la muerte del periodista, crítico con el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán (MSB), en un nuevo giro sobre su posición con respecto a este caso. "Obviamente, hubo engaños y mentiras", dijo el mandatario en una entrevista al diario Washington Postpublicada el sábado por la noche.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, había sugerido el sábado que Berlín debería suspender las exportaciones de armamento a Arabia Saudí hasta que no termine la investigación sobre el caso Khashoggi. "Mientras haya una investigación en curso, mientras no sepamos qué pasó, no puedo imaginar que haya una base positiva en el Gobierno alemán para aprobar las exportaciones de armas hacia Arabia Saudí”, dijo el ministro Maas en una entrevista con la cadena de televisión ARD emitida el sábado.

Aún no está claro cual será la posición oficial y definitiva del Gobierno alemán con respecto a las exportaciones de armas a Arabia Saudí, pero la afirmación de la Fiscalia General saudí de que el periodista fue asesinado durante un altercado en el consulado del reino en Estambul ha tenido una fuerte repercusión entre varios líderes políticos.

En una reunión regional de la CDU de Turingia, Merkel habló de terribles incidentes "en los que todavía no se ha aclarado nada y en los que, por supuesto, tenemos que aclarar todo". Según informes de los medios de comunicación turcos basados en grabaciones de audio del consulado, Khashoggi fue torturado, asesinado y su cuerpo desmembrado.

Pero el aspecto predominante en las críticas que han nacido en Alemania tiene que ver con la exportación de armas. "Después de un acontecimiento tan incomprensible, la relación de Alemania con Arabia Saudí debe ser puesta a prueba", dijo el Secretario General del SPD, Lars Klingbeil, a la Agencia de Prensa Alemana. "Esto incluye la exportación de armas".

Omid Nouripour, portavoz del partido Los Verdes, exigió que se dé por finalizada la cooperación estratégica con Riad y pidió paralizar las exportaciones de armas.“Cuesta creer que la familia saudí tome a la opinión pública por tan estúpida”, dijo Nouripour quien pidió que los empresarios alemanes boicoteen la cumbre económica saudí que se celebrará a finales de este mes en el país árabe.

Arabia Saudí es el segundo mayor cliente de la industria de defensa alemana después de Argelia este año. Hasta el 30 de septiembre de 2018, el Gobierno había emitido licencias de exportación por valor de 416,4 millones de euros.

El exministro de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, también pidió una revisión en la política de exportación de armas. "No sé si tenemos que congelar todas las relaciones, pero en cualquier caso, creo que debemos seguir siendo extremadamente críticos con las exportaciones de armas a Arabia Saudí", dijo Gabriel a la emisora alemana Deutschlandfunk.

Mientras que un destacado militante de la CDU, el partido que dirige Merkel, propuso, además de suspender la exportación de armas, estudiar la expulsión de diplomáticos saudíes."En el caso de que Arabia Saudí no tome las medidas oportunas, el Gobierno alemán debería coordinarse con sus socios de la Unión Europea y de la OTAN para llegar a acuerdos en el ámbito diplomático como la expulsión de funcionarios de la embajada saudí", señaló Norbert Röttgen, responsable de política exterior de la CDU en una entrevista con el periódico dominical alemán Welt am Sonntag publicada este domingo.