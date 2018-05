Zuckerberg comparecerá en el Parlamento Europeo por la filtración masiva de datos

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá próximamente ante el Parlamento Europeo para hablar sobre el uso de los datos personales de los usuarios tras la filtración masiva a la empresa británica Cambridge Analytica, según ha informado este miércoles el presidente de esta institución, el conservador italiano Antonio Tajani. "El fundador y consejero delegado de Facebook ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes posible, esperamos que ya la próxima semana, para reunirse con los líderes de los grupos políticos y con el presidente y el ponente de la comisión de Libertades Civiles y Justicia", ha escrito Tajani en un comunicado.

Cambridge Analytica es la consultora que desempeñó un papel central en el escándalo de la masiva filtración y uso no autorizado de datos personales de Facebook. A principios de este mes de mayo, la compañía anunció que echaba el cierre. La empresa británica, que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump, envolvió a Facebook en un escándalo desde que, a mediados del pasado mes de marzo, una investigación periodística de The Guardian y The New York Times reveló que datos personales de hasta 87 millones de personas habían sido obtenidos irregularmente de esta red social y utilizados indebidamente para fines electorales, tanto para impulsar la campaña de Trump como la del Brexit, la salida de Reino Unido de la UE.

Tajani ha dicho que los ciudadanos europeos "merecen una explicación completa y detallada" y ha opinado que el hecho de que el fundador de Facebook haya aceptado comparecer ante los parlamentarios "es un paso en la buena dirección para restablecer la confianza". También ha apuntado que el Parlamento Europeo ha decidido organizar una audiencia con Facebook y otras partes afectadas, que dará a los eurodiputados de la comisión de Libertades y de otras comisiones la oportunidad de hacer "un análisis en profundidad de los aspectos relacionados con la protección de los datos personales". En particular, ha indicado Tajani, "se dará especial énfasis al potencial impacto en los procesos electorales en Europa". "Los gigantes de internet deben ser responsables del contenido que publican", incluidas las noticias falsas y las de carácter ilegal, ha dicho el presidente del Parlamento Europeo.

Mark Zuckerberg, de 33 años, testificó el pasado 10 de abril por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones por el escándalo de Cambridge Analytica. “No hicimos suficiente", dijo en su comparecencia, de cinco horas. "Fue mi error y lo siento”, recalcó. También lanzó una advertencia a los legisladores: "Hay gente en Rusia cuyo trabajo es intentar explotar nuestros sistemas. Esto es una carrera de armamento". Al día siguiente, en su segunda comparecencia, Zuckerberg admitió como "inevitable" que vaya a haber nuevas normas, pero enseguida añadió la adversativa: hay que ser "cuidadosos" con la regulación que se propone, dijo, un matiz que pronunciado por un empresario suele significar que la regla no sea agresiva.

Solo una semana después de que el fundador de Facebook compareciera durante horas ante el Congreso de EE UU, Zuckerberg fue llamado (otra vez) a dar explicaciones en la Eurocámara. Tajani hizo pública entonces su invitación a través de su cuenta de Twitter. "Facebook es una compañía registrada en Dublín, y por tanto está sometida a las reglas de la UE", recordó el presidente.