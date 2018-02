Tillerson reconoce que EE UU es el mayor mercado para la droga latinoamericana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha admitido este lunes en Lima que su país es el mayor mercado para la droga procedente de América Latina y ha resaltado que ese es el motivo por el que colabora en la lucha contra las organizaciones delictivas trasnacionales. "Lo que nosotros hemos sido muy claros en este diálogo conjunto que hemos tenido es que EE UU tiene que reconocer que somos el mercado; obviamente, nosotros somos los mayores consumidores de las drogas ilícitas y por lo tanto tenemos que trabajar en este problema, y el presidente [Donald] Trump lo ha reconocido", ha afirmado Tillerson en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Exteriores de Perú, Cayetana Aljovín.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha subrayado que en la reunión con su homóloga peruana se hizo "un intercambio de ideas en la lucha contra las organizaciones delictivas trasnacionales" y ha destacado que "este es un tema que afecta a todas las regiones de todo el continente". Por ese motivo, ha enfatizado Tillerson, EE UU pretende "establecer redes" para combatirlo. Washington, ha dicho el secretario de Estado, quiere "trabajar con Perú para luchar" contra delitos como el tráfico de drogas, de personas y de armas, para lo cual, dijo, se debe "establecer una red en todo el continente para compartir información sobre estas organizaciones, para poder acusarlos y enjuiciarlos, y desarticular sus actividades".

La canciller peruana ha resaltado, por su parte, que Tillerson reconoció los esfuerzos que hace Perú en la lucha contra el narcotráfico, y destacó que ambos países "han coincidido" en que tienen que "seguir aunando esfuerzos en esta lucha". "Hemos coincidido en la necesidad de seguir trabajando para que este flagelo deje de ser uno de los temas que más dañan nuestra región", ha agregado Aljovín.

El secretario de Estado, de gira por Latinoamérica, ha reafirmado que EE UU "respeta" las decisiones que tomará Perú al hacer las invitaciones para la Cumbre de las Américas de Lima, en referencia a la eventual asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "Creo que lo importante es que se ha establecido un buen temario por parte del país anfitrión para hablar sobre temas que afectan a toda la región, porque todos quieren ver avances, y espero que no haya distracción". El Gobierno estadounidense, ha subrayado, "aún no ha tomado una decisión" sobre si el presidente Trump asistirá a la cita continental, que centrará sus debates en la lucha contra la corrupción. "Es una ocasión espectacular para unir a todos los países. De esta cumbre tienen que salir no declaraciones sino medidas concretas de lucha anticorrupción en beneficio de toda la región".

Como ya hizo en México, Tillerson ha subrayado en Perú la preocupación de la Casa Blanca "por la situación política en Venezuela" y ha asegurado que los Gobiernos del continente americano "agradecen los esfuerzos de Perú" en este tema, "sobre todo del Grupo de Lima para volver a la reconciliación".

El jefe de la diplomacia estadounidense será recibido mañana en audiencia por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en el Palacio de Gobierno, tras lo cual partirá hacia Colombia.