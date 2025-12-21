Ir al contenido
_
_
_
_
Ideas
ENSAYOS DE PERSUASIÓN
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Los coches atropellan el Pacto Verde

La victoria del lobby del automóvil pone en riesgo la política medioambiental de la UE, que es tan importante como el Estado de bienestar

Tráfico Madrid
Joaquín Estefanía
Joaquín Estefanía
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A no ser que vivas en un lugar elevado, en latitudes frías aunque no mucho, con abundante agua potable y ricas tierras de cultivo, prepárate para mudarte (si tienes dinero para ello) a no ser que quieras instalarte en la incertidumbre relacionada con el clima. Si la buena suerte te ha llevado al lugar adecuado, espera una compañía —unos vecinos— en general dispersa. Tiene ello que ver con el calentamiento global.

Premonitoriamente, el número de diciembre de la revista Alternativas Económicas titulaba su dossier “Economía, 10; Clima, 0”, bastantes días antes del acuerdo de Bruselas con la industria automovilística que alarga la vida al coche de combustión. El eslogan de ese dossier es el siguiente: “Dar a elegir entre el sostenimiento de la economía y la lucha por el planeta es un falso dilema. Sin embargo, Europa ha relajado su ambición ambiental en nombre de la competitividad”.

Lo sucedido en Bruselas la pasada semana es una cesión a las presiones del lobby empresarial automovilístico y a países como Alemania, cuyas exportaciones dependen mucho de ese sector y que mantiene desde hace tiempo una economía semiparalizada. La nueva regulación revierte en parte la hoja de ruta de la venta de motores de combustión a partir del año 2035, y significa —aunque la Comisión Europea considere que no cuestiona los objetivos de descarbonización para el sector del automóvil (muy fragilizado por la intensa competencia de los coches eléctricos chinos)— que se ha puesto en cuestión el Pacto Verde europeo. Este nació de la alianza de socialdemócratas, conservadores, verdes y liberales, y ahora está siendo atacado en todas partes por las distintas extremas derechas. Su derogación forma parte de los acuerdos que estas semanas se firman o se apalabran en España entre el Partido Popular y Vox para gobernar en el futuro.

Después del pacto que supuso en la posguerra la creación del Estado de bienestar, pocos acuerdos habían tenido tanta ambición política como el Pacto Verde, ahora tan fragilizado sobre todo por la posiciones del Partido Popular europeo, influido por la ultraderecha y, en el caso del automóvil, por la inmensa capacidad de presión de las patronales industriales. En este contexto cobra mayor significación la propuesta del presidente del Gobierno español de un pacto de Estado sobre el cambio climático, bajo el principio de “lo caro no es actuar sino no hacerlo”. Traumatizado como todos por la dana valenciana de 2024 y los horrendos incendios del verano pasado, Pedro Sánchez ha propuesto la creación de un panel nacional de científicos del cambio climático que contrarreste la desinformación y el negacionismo.

La socióloga Cristina Monge analiza en su último libro (La gran oportunidad. Cómo acelerar la transición ecológica y fortalecer la democracia, Tirant Humanidades) las cuatro formas de negacionismo que se están extendiendo. La primera, la más directa: negar la existencia del cambio climático; la segunda, cuestionar que se esté produciendo por la acción del hombre; la tercera, dudar de los impactos que pueda tener (forma debilitada por los sucesos climáticos a nuestro alrededor), y la cuarta, el retardismo: instalada sobre todo entre algunos científicos sociales, no se centra en negar el cambio climático, ni en que sea producido por la acción del hombre, ni en sus terribles impactos, sino en cuestionar qué medidas adoptar y cuándo, señalando bien su inoportunidad (más urgente es la lucha contra el hambre, la ayuda a Ucrania o a Gaza…), bien las consecuencias en determinados sectores de la población (el empleo en las industrias más contaminantes, etcétera).

Hasta hace poco Europa se distinguía de EE UU por la ausencia de una oferta política basada en el escepticismo climático. Ya no es así. Hay una nueva división en el Viejo Continente entre los partidos ultras, que van convenciendo a la derecha tradicional y a una parte de la socialdemocracia, en contra del Pacto Verde, y el resto. Hay que reconocer que las posiciones del Gobierno español están hoy en minoría. Pese a que nos va la vida en ello, como remata el libro citado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Trump

Construir un nuevo ciudadano Kane: la batalla por quedarse con Hollywood

Joaquín Estefanía
Bienestar social

La protección social y el crecimiento económico se reforzaban mutuamente. Ya no

Joaquín Estefanía

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
  2. Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
  3. Cae una organización que enviaba camiones cargados de cocaína desde Marbella hasta varios países europeos
  4. La policía registra varios domicilios y las oficinas de la ministra francesa Rachida Dati por otro presunto caso de corrupción
  5. Manuel Castells, sociólogo: “El mundo está en un proceso de autodestrucción”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_