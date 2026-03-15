Muere en un accidente de tráfico un candidato presidencial de Perú a menos de un mes de las elecciones

Napoleón Becerra, representante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, tenía 61 años y se dirigía a una actividad de campaña en la región de Ayacucho

A menos de un mes para las elecciones generales, Napoleón Becerra García, uno de los 36 aspirantes a la Presidencia de Perú, perdió la vida este domingo en un accidente de tránsito, en las alturas de la serranía. El accidente sucedió al amanecer, en la bajada hacia la zona de Rumichaca en la región Ayacucho. Becerra, de 61 años, tenía programada una actividad de campaña en el distrito de Tambo.

Napoleón Becerra era el líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, agrupación política que fundó en el 2023. Iba a bordo de un vehículo particular, junto a otros postulantes a senadores que resultaron heridos, sin que por ahora haya trascendido la gravedad de sus lesiones. “[El accidente] no habría sido con otro carro, parece que ha sido un tema de carretera. Él iba con un vehículo particular, porque nosotros no tenemos plata para trasladarnos por avión, tenemos que hacer nuestra campaña austera, con nuestros propios recursos”, ha informado Emily Silva, representante del partido y candidata a diputada.

Silva ha solicitado el apoyo inmediato al Gobierno de José María Balcázar para facilitar la evacuación y atención médica de la comitiva, integrada por lo menos por cuatro personas. “Solicitamos al Gobierno que tome cartas en el asunto y que nos ayude también con los compañeros. Estamos consternados. Nos duele muchísimo lo que ha sucedido”, expresó la dirigente.

Administrador de profesión, Napoleón Becerra trabajó durante cuarenta años en la Municipalidad de Lima Metropolitana, donde desempeñó labores administrativas y técnicas. Nació el 11 de abril de 1964 en Cajamarca. Cursó sus estudios superiores en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En las últimas semanas realizó un recorrido por su Cajamarca natal, al norte del Perú, donde visitó comunidades rurales y centros poblados.

Napoleón Becerra no figuraba entre los favoritos para ganar las elecciones. No había podido desmarcarse del resto y su intención de voto era mínima. Pero sus promesas de campaña resonaron con cierto eco en diversos medios de comunicación. Señaló que en seis meses acabaría con la escalada de violencia que tiene atemorizado al país. “Yo estoy convencido de que en un gobierno del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, en seis meses hemos eliminado y ordenado el país de este flagelo”, decía.

El aspirante al Ejecutivo tenía en mente reestructurar y fortalecer la Policía Nacional, convocar a las rondas campesinas —sistema de vigilancia vecinal—, y reunir a 200.000 licenciados de las Fuerzas Armadas para liderar la batalla contra la inseguridad. Además prometió que aboliría un conjunto de leyes lesivas, promulgadas por este Congreso, que han favorecido al crimen.

Alfonso López Chau, candidato a la presidencia por Ahora Nación, lamentó la muerte de Napoleón Becerra, con quien militó décadas atrás. “Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes Lingan. Mi solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú”, expresó. Por su parte, Ronald Atencio, aspirante del partido Venceremos, subrayó el mal estado de las carreteras a lo largo y ancho del país. “Recibo con mucha consternación y pena la noticia de la muerte de nuestro compañero Napoleón Becerra. El estado de las carreteras en el país es pésimo y el desinterés de los gobiernos se sigue cobrando vidas valiosas. Mi más sentido pésame a su familia y a sus compañeros”.

Napoleón Becerra tenía una cita programada para el próximo 23 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima. Iba a ser uno de los primeros candidatos en inaugurar las jornadas de debate. Formaba parte del bloque inicial que desarrollaría sus propuestas sobre seguridad y lucha contra la corrupción. “Yo vengo de una región donde hay mucho oro, Cajamarca. ¿Y dónde está el progreso?”, criticó en una de sus declaraciones. Solía subrayar que el valor internacional del metal no se manifestaba en mejores condiciones de vida para el pueblo.

En junio de 2025, Napoleón Becerra fue denunciado por agredir sexualmente a una de sus acompañantes durante un evento político en la región costera de Piura. Él negó los hechos. Más allá de la denuncia, su carrera presidencial no despegó. Su discurso de mano dura para resolver el problema del sicariato no caló en el electorado.