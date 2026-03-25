Delcy Rodríguez asegura en un foro en Miami que Venezuela ofrecerá “seguridad jurídica” a los inversores con independencia de “alternancias políticas”

La presidenta interina interviene en el FII Priority un día antes de la vista del juicio a Maduro en Nueva York

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha participado este miércoles por videoconferencia en un foro de inversión internacional en Miami. Ante un nutrido grupo de inversores estadounidenses, saudíes y latinoamericanos, ha enfatizado los pasos que está dando su Gobierno para aprobar reformas que refuercen la “seguridad jurídica de las inversiones”.

Tras el cambio de régimen y la tutela de Estados Unidos, Venezuela busca abrir las puertas a inversores internacionales para reflotar la descuidada industria petrolera tras años de abandono por las sanciones internacionales y la corrupción. “Es importante que el entorno para las inversiones pueda darse en un ámbito de seguridad donde el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad, que hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera seria”, ha manifestado Delcy Rodríguez desde Caracas ante una audiencia de empresarios y ejecutivos de fondos de inversión en Miami.

“Así que estamos en un proceso de estabilización de ejecución de reformas que se requiere para ese entorno productivo y para recibir inversiones que permitan diversificar los motores productivos de la economía venezolana, como lo estamos viendo, no solamente crecimiento importante en el ámbito de los hidrocarburos, sino también de la construcción, de banca, de seguro, de la minería, de la manufactura”, ha remarcado Rodríguez, que no desvela si impulsará una transición democrática y convocará elecciones, como le reclama la oposición.

Delcy Rodriguez y Doug Burgum en Caracas, el 4 de marzo. Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)

La presidenta interina de Venezuela ha intervenido en el foro anual FII Priority, que se celebra en el lujoso hotel Faena, en Miami Beach, y cuenta con el respaldo del fondo soberano de Arabia Saudí. El viernes está previsto que participe el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Precisamente, Rodríguez ha tenido un mensaje para el mandatario republicano. “Venezuela tiene un papel relevante en la economía regional y en América Latina y el Caribe. Sé la propuesta que tiene el presidente Trump. Sabemos que venimos de un momento de muchas diferencias en nuestras relaciones bilaterales y agradezco que en este momento estemos ambos gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva, bilateral, que sea beneficiosa para ambos países”.

Mientras que Rodríguez trataba de seducir a los empresarios estadounidenses y saudíes, la líder opositoria María Corina Machado hacía lo propio desde Texas, en la mayor conferencia energética del mundo, CERAWeek, donde ha lanzado guiños a los inversores para que regresen a Venezuela. Machado compitió con Rodríguez por las promesas sobre seguridad jurídica. Aseguró que Venezuela honrará sus contratos y creará un organismo independiente y autónomo para los hidrocarburos sin la intervención del Estado. Ella, remarcó, lo garantizaría si se celebran en su país elecciones presidenciales “justas y libres”.

La presidenta venezolana ha recordado que esta semana está prevista una reunión de alto nivel entre delegaciones diplomáticas de Caracas y Washington en Estados Unidos para reforzar “el diálogo diplomático, político, geopolítico y requerido para la vida de las naciones”.

Desde que Estados Unidos lanzó la operación militar para capturar al expresidente Nicolás Maduro y confiar en Rodríguez para la transición del país, las relaciones entre ambos países se han estrechado. Trump alaba con frecuencia el trabajo de Rodríguez, quien, por su parte, lanza guiños constantes a los inversores estadounidenses.

La cumbre donde ha participado Delcy Rodríguez reúne a más de mil inversores, directores ejecutivos y líderes políticos de todo el mundo para debatir, según la organización, “sobre el movimiento del capital global, la inteligencia artificial y el futuro de sectores clave, un tema cada vez más relevante en medio de los cambios geopolíticos que configuran la economía global actual”. El programa de este año se titula “Capital en movimiento”, y llega en plena guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en mitad también de una crisis en el Golfo Pérsico sin precedentes.

Plataforma petrolera en Cabimas, Venezuela, el 27 de enero. Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)

La mandataria latinoamericana ha vendido una imagen positiva de su país. Ha defendido que es el que más crece en la región latinoamericana tras encadenar 19 trimestres de crecimiento, aunque el nivel de riqueza es muy inferior al de otros países. “Hablo de la importancia de tener un entorno positivo. ¿Qué significa entorno positivo?“, se ha preguntado la presidenta interina venezolana. ”Significa que exista seguridad jurídica y por eso la relevancia de las nuevas leyes, tanto la ley de hidrocarburos, ya promulgada, como las leyes que se están discutiendo en este momento, que también van a tener incidencia en distintos ámbitos de la economía", ha subrayado. En esa línea, la dirigente venezolana ha explicado que están incorporando “mecanismos alternativos de resolución de conflicto, arbitrajes nacionales e internacionales”. Y ha agregado: ”Queremos visibilizar lo que significaría una industria y una economía que pueda tener libertad en el ejercicio soberano de su competencia y de su facultad"

Rodríguez ha intervenido en el foro de Miami un día antes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York que se dispone a juzgarlo tras su captura por parte de Estados Unidos el pasado 3 de febrero, junto a su esposa, Cilia Flores. “Estamos asegurando inversiones y garantizando el futuro”, ha recalcado sin aludir a la singular forma de su llegada al poder tras una operación militar de Estados Unidos para capturar a su antecesor, acusado de narcoterrorismo.

María Corina Machado, en Houston

En otra prueba de hasta qué punto el futuro de Venezuela se decide estos días en Estados Unidos, la líder opositora venezolana María Corina Machado se encuentra en Houston, para participar en el foro sobre energía CERAWeek, mientras Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro y fue la escogida por Trump para tutelar una transición en la que Washington está primando la economía a la consecución de la democracia, hablará para una audiencia de Miami.

María Corina Machado en Houston, el 24 de marzo. Carlos Ramírez (EFE)

Trump ha elegido participar en el mismo foro en el que Delcy Rodríguez intervino de forma telemática en lugar de acompañar a Machado en Houston. El mandatario estadounidense recibió a la líder opositora en la Casa Blanca. “Es una gran mujer. Una mujer muy buena que ha atravesado mucho”, dijo de Machado, que le entregó la medalla del premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el magnate republicano acostumbra a destacar “el gran trabajo” que está haciendo Rodríguez en Venezuela.

Tras siete años de relaciones rotas entre Estados Unidos y Venezuela, una delegación diplomática venezolana viajará esta semana para instalarse en Washington. Lo ha anunciado Rodríguez este martes desde el palacio de Miraflores. Félix Plasencia está a la cabeza de la representación. Es uno de sus más cercanos colaboradores y amigos y será la contraparte de la enviada estadounidense, Laura Dogu, que está instalada en Caracas hace casi dos meses, en los que ha desarrollado una intensa agenda de reuniones con altos funcionarios estadounidenses y venezolanos.