Entre el populismo de derecha y la disputa por el centro: así se perfila la carrera presidencial en Perú

Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Alfonso López Chau. Un empresario, una política y un académico. Un cristiano que le ha deseado la muerte a sus adversarios públicamente; una administradora que promete estabilidad cuando es señalada como la principal culpable de la inestabilidad del país; y un economista tildado de comunista son los candidatos que por ahora puntean en las encuestas a cinco semanas de las elecciones generales que determinarán al nuevo gobernante de Perú y a sus nuevos representantes en el Congreso y el Parlamento Andino.

Perú, el país que suma ocho presidentes en una década, acudirá a las urnas el 12 de abril. El civismo anuncia con solemnidad que es una fiesta democrática. El eco de la calle, en cambio, expresa desgano y confusión a la hora de elegir a su jefe de Estado en medio de 36 opciones, la oferta más desproporcionada de la región. El caos se intensifica si tomamos en cuenta que el Parlamento, que debe renovarse, volverá a ser bicameral. Son días saturados de propuestas de quienes pugnan por un lugar entre los diputados y el Senado.

Desde el año pasado, los sondeos han colocado entre los favoritos a López Aliaga y a Keiko Fujimori, dos opciones de derecha populista —uno es conocido como Porky y el otro como la China— que ya saben lo que es gobernar: el primero fue alcalde de Lima entre el 2023 y el 2025, mientras que la segunda fue primera dama de su padre, Alberto Fujimori, en los años noventa y desde hace una década su agrupación política, Fuerza Popular, tiene mayoría absoluta en el Congreso. En las últimas tres elecciones perdió por una diferencia mínima, y es considerada mala perdedora por haber denunciado fraude.

Tanto López Aliaga como Keiko encierran una contradicción: encabezan las preferencias de la ciudadanía, pero al mismo tiempo proyectan una imagen negativa. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), López Aliaga concentra un 57,9% de opiniones negativas, mientras que en el caso de la heredera del fujimorismo las cifras aumentan hasta el 77,4%.

Aunque no haya podido estirar su ventaja, ¿cómo se explica que López Aliaga se mantenga líder desde el año pasado a pesar de los cuestionamientos que despertó su gestión en el municipio de la capital? Para el politólogo Eduardo Dargent las cifras pueden explicarse desde dos aspectos: su defensa de los valores conservadores, “muy al tono de estos tiempos”, y su perfil “cada vez más populista de aquel que se enfrenta a los grandes poderes”. “No me sorprende que tenga una base, pero al mismo tiempo no me convence la afirmación de que le esté yendo bien. Para haber sido alcalde de Lima, sus porcentajes [entre el 10% y el 20%, dependiendo de la encuesta] no son tan altos”, añade.

La encuestadora más reciente de Datum ubica a López Aliaga con 13,4%. La Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) le da un 13,9%, mientras que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) le coloca un 10,5%. Solo en la medición del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) se despunta con 19,8%. Cálculos que arrojan una verdad irrefutable: a poco más de un mes de las elecciones, el favorito solo araña el 20%. Nada está dicho.

“Transformaré a Lima en una potencia mundial”, fue el eslogan del líder del partido Renovación Popular. El ultraconservador ha dicho que retirará al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “defender a terroristas y sicarios”. El año pasado fue acusado de instigación al homicidio en contra del periodista Gustavo Gorriti. “Hay que cargárselo”, dijo. En el 2021, durante un mítin, hizo lo propio con Pedro Castillo, entonces candidato presidencial, y el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. “Muerte al comunismo. Muerte a Cerrón y a Castillo”. La politóloga Katherine Zegarra anota: “Su apoyo no es necesariamente abrumador. Es básicamente muy limeño y urbano. Los peruanos estamos acostumbrados a votar por un outsider por el desprecio a la clase política, pero aún no sabemos quién puede ser”.

Keiko Fujimori, la segunda de los punteros, está al frente de una agrupación política con muchas bases que acostumbra llegar a los rincones más lejanos del país. Y que suele contar con la venia del empresariado. Pero cada vez que llega a la segunda vuelta, se enfrenta con un rival sólido e inclaudicable: el antifujimorismo, catalogado como el partido político más grande del Perú. Inicialmente era el núcleo duro de quienes rechazan el gobierno de su padre, pero que además ven en ella el continuismo de uno de los periodos más corruptos de la historia republicana.

Eduardo Dargent observa que ese fujimorismo ha mutado con los años. “Diría que el antifujimorismo también es un anticongreso. Mucho de lo que ella señala de que puede dar orden, estabilidad y una mirada estadista le revienta, ya no por el recuerdo del padre, sino por la conducta de Fuerza Popular en el Congreso”, dice. ¿Se percibe un cambio de estrategia en su cuarto intento por ser la presidenta del Perú? Dargent agrega: “Es presentarse como alguien más sensato y menos agresivo que López Aliaga”.

Para Katherine Zegarra, la “máquina antifujimorista” se activará todavía en una eventual segunda vuelta, pues en la primera vuelta el voto estará muy disperso. Además, bajo su óptica, la muerte de Alberto Fujimori no necesariamente disminuye la fuerza del antifujimorismo. “Los antifujimoristas por Alberto Fujimori lo son por la memoria, por las víctimas, por la violencia en contra de los derechos humanos. Pero esa generación se fue haciendo mayor y ahora ha entrado al electorado una juventud que, si bien no vivió aquel gobierno, es antifujimorista por Keiko, a quien se le responsabiliza por la crisis política que padecemos desde el 2016”, explica.

Alfonso López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y uno de los exdirectores del Banco Central de la Reserva (BCR), es la tercera fuerza que figura con más posibilidades de tentar la presidencia. El presidente de Ahora Nación se ubica en el espectro de centroizquierda y dice estar alineado con la doctrina del socialcristianismo. Pero sus adversarios lo llaman “comunista” e incluso algunos sectores de la izquierda lo tildan de “lobo vestido de cordero”, poniendo en tela de juicio su discurso. Lo acusan de haber llevado un mal manejo de fondos en la UNI y de haber iniciado un trámite para obtener la nacionalidad mexicana, asunto que ha negado tajantemente.

“Hay varios candidatos que están intentando ubicarse al centro. Pero ese bolsón de votos puede diluirse en tanto no haya alguien que pueda llegar a la segunda vuelta. Hasta ahora los que han capturado la atención son López Chau y (Jorge) Nieto, pero la campaña se pondrá caliente recién en un par de semanas. El centro en América Latina con frecuencia se queda como un sánguche porque los extremos ganan más atención y voto, pero hay un espacio allí que será solo para un contendiente”, analiza Dargent.

En las elecciones del 2021, Pedro Castillo no figuraba a estas alturas del partido. Arremetió de una manera silenciosa y acabó resultando ganador, con el voto de las regiones, en especial de la serranía. A cinco semanas todavía no se distingue un outsider.