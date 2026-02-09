Vladimiro Montesinos, el oscuro asesor de Fujimori, seguirá en prisión hasta el 2037

La Corte Suprema ha ordenado que el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú cumpla por completo su condena por una matanza que digitó en 1992

Hace dos años, a inicios de 2024, Vladimiro Montesinos, el asesor que cogobernó el Perú en los años noventa junto a Alberto Fujimori, aceptó su culpa en una masacre. El exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional sorprendió a la sala, desde su recuadro en una audiencia virtual por el caso Pativilca. En enero de 1992, en una localidad al norte de Lima, seis personas fueron torturadas y asesinadas a balazos por el grupo paramilitar Colina, acusados de ser terroristas. Si bien Colina no daba un paso sin la orden de Montesinos, tuvieron que pasar más de dos décadas para que la justicia lo señalase. Y lo condenase. Hoy su condena se ha alargado más de lo que esperaba.

“Sí, acepto, señora presidenta”, dijo Montesinos durante el juicio oral. Había reconocido su responsabilidad en los dos delitos que se le imputaban: desaparición forzada y homicidio. Hubo escepticismo por su arrebato de sinceridad. No parecía haber cargo de conciencia en uno de los hombres más poderosos de la región que construyó una red de corrupción y tuvo vínculos cercanos con el narcotráfico. Al acogerse a la figura legal de la conclusión anticipada, Montesinos tenía la posibilidad de que su condena fuera pagada con los años que ya llevaba en prisión, exactamente desde mediados de 2001.

Y en efecto, inicialmente el tribunal declaró compurgada la condena. Se le impuso 19 años y ocho meses de prisión por ser el autor intelectual de la matanza de un profesor y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, así como de los vecinos de Pativilca. De esta manera, la mano derecha e izquierda de Alberto Fujimori podía salir en libertad en junio de este 2026, a los 81 años.

Por esos días, se rumoreó que Montesinos se había afiliado a un partido político desde el penal de la Base Naval del Callao e incluso hubo gente que, en medio de la crisis de inseguridad, pedía que postulara en las próximas elecciones generales. A la par, una cuenta de TikTok con su foto pretendía reescribir la historia, con pequeños clips de viejas audiencias. Además, difundía sus libros escritos en prisión: Espionaje chileno y Con el terrorismo no se negocia. Aquel hipotético regreso a la política peruana ha quedado descartado.

El viernes recién pasado, la Corte Suprema ha revertido ese fallo que le iba a permitir salir antes de la cárcel. Ha valorado que Vladimiro Montesinos apenas ha cumplido 72 meses de detención por el caso Pativilca, y que todavía le faltan 13 años y ocho meses de reclusión. De este modo, cumplirá condena hasta septiembre de 2037, cuando tenga 92 años.

“La Sala superior efectuó una indebida aplicación del artículo 47 del Código Penal, toda vez que realizó un cómputo de detención de un proceso distinto, medida de coerción personal ordenada por el Vigesimocuarto Juzgado Penal de Lima en un proceso por el delito de corrupción activa de funcionarios, el cual no guarda relación o nexo alguno con la presente causa, por lo cual no debe ser considerado en el cómputo”, dice la resolución.

Preso durante casi todo este siglo, el asesor presidencial, quien durante su juventud fue dado de baja del Ejército por vender secretos de Estado, ha recibido condenas por múltiples delitos. En el 2006 se determinó su culpabilidad en la venta ilegal de armas a la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Una década después se le impuso una pena por la muerte y desaparición forzada de tres personas que fueron quemadas en un horno del Ejército. Y en el 2023 se le encontró responsabilidad en el descuartizamiento de una suboficial.

Después de la divulgación de videos en los que se le ve sobornando a diversos políticos, empresarios, periodistas y personajes de la farándula, Vladimiro Montesinos huyó del país en un velero mientras Alberto Fujimori renunció a la Presidencia por fax desde Japón. Fujimori murió en el 2024, en libertad, luego de un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional. Al Montesinos todavía le quedan varias temporadas tras los barrotes.