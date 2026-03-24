Venezuela envía esta semana a su representación diplomática a Estados Unidos

Después de siete años de relaciones rotas entre Estados Unidos y Venezuela, esta semana viajará a Washington la delegación diplomática venezolana para instalarse en la capital del país. Lo ha anunciado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, este martes desde el palacio de Miraflores. Félix Plasencia está a la cabeza de la representación. Es uno de sus más cercanos colaboradores y amigos y será la contraparte de Laura Dogu, que está instalada en Caracas hace casi dos meses, en los que ha desarrollado una intensa agenda de reuniones con altos funcionarios estadounidenses y venezolanos.

Plasencia, que había sido nombrado a principios de febrero, va con una misión clara: impulsar el levantamiento total de las sanciones económicas que Estados Unidos mantiene. Este martes, durante un encuentro con inversionistas extranjeros y nacionales, la mandataria ha dicho que “una licencia no brinda la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo” y refirió la experiencia de la petrolera Chevron, que ha recibido autorizaciones para operar en Venezuela que han sido revocadas en varias oportunidades. “Hay que construir verdaderas relaciones bilaterales sólidas y el ambiente jurídico de ambos países debe brindar seguridad a los inversionistas. Por eso insistimos en que deben cesar las sanciones”, dijo la presidenta.

Chevron es actualmente el principal socio extranjero de Pdvsa y produce alrededor de 250.000 barriles diarios, una cuarta parte de la producción total del país. Esta semana durante el CERAWeek, una conferencia anual para la industria energética que se celebra en Houston, el presidente de Chevron, Mike Wirth, expresó la necesidad de mayores reformas en la Ley de Hidrocarburos de Venezuela para expandir operaciones y realizar “inversiones significativas” en el sector petrolero, según reseñó Reuters. El ejecutivo aseguró que para aumentar la producción a niveles de hace una década, se requiere “ajustar” lo que denominó como incertidumbre legal actual para ofrecer mayor seguridad jurídica. “En un extremo hay inversiones que resultan atractivas; en otro, proyectos que probablemente no lo serían. Hay discrecionalidad y cierta incertidumbre en la ley que debería ajustarse”, explicó Wirth.

En el mes de enero, con una consulta veloz, Venezuela aprobó la reforma de esta ley para incrementar la inversión privada y sus garantías a través de una reducción de las regalías, beneficios fiscales y de arbitraje internacional en casos de controversias. En el CERAWeek también participó la líder de la oposición, María Corina Machado, quien aseguró que Venezuela podría llegar a producir hasta cinco millones de barriles de petróleo al día, con una inversión necesaria de 150.000 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que los inversionistas necesitan a largo plazo el Estado de Derecho, instituciones independientes y el respeto a los contratos en Venezuela, algo que, según Machado, garantizaría un nuevo gobierno una vez que el país celebre elecciones presidenciales.

Este mismo martes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que permite determinadas transacciones vinculadas a las misiones diplomáticas venezolanas en el país, como la apertura de cuentas bancarias y la adquisición de bienes y servicios, aunque el régimen general de sanciones se mantiene vigente. Es un paso previo necesario para la reapertura de la embajada en Washington y las sedes consulares para atender a más de un millón de venezolanos que residen en Estados Unidos.

Plascencia, embajador saliente en el Reino Unido, alcanzó los altos cargos del poder político venezolano más por sus destrezas y conocimientos que por su fervor ideológico. Es diplomático de carrera y obtuvo sus credenciales en 1991, antes de que el chavismo fuera desmantelando los mecanismos institucionales para ascender en la diplomacia. Se graduó como licenciado en Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y coincidió con Delcy Rodríguez cuando ambos fueron compañeros de trabajo en la embajada venezolana en el Reino Unido, en la segunda mitad de los años noventa, durante el gobierno de Rafael Caldera. Durante el chavismo también ha sido embajador en China y Colombia y canciller entre 2021 y 2022.